Cijene rabljenih automobila počele su lagano padati s padom cijene benzina i dizela na svjetskom tržištu, a ovo smirivanje situacije zapravo je pokazalo da su Tesle na sekundarnom tržištu do sada bile precijenjene

Tijekom proteklih dvije godine u Tesli su nekoliko puta povećavali cijene svojih automobila, što kroz naplatu dodatne opreme, što kroz povećanje osnovne cijene. K tome, produživala su se i vremena čekanja na isporuku, pa je potražnja nadmašivala ponudu. To je dovelo do neobične situacije na njihovom domicilnom tržištu, u SAD-u, gdje su rabljene Tesle bile vrlo skupe, a one nove, izravno iz tvornice, čak su bile i skuplje od naručivanja novog automobila.

Tako su kupci, koji su uspjeli nakon nekoliko mjeseci dočekati isporuku Tesle, mogli automobil odmah preprodati na sekundarnom tržištu i zaraditi koju tisuću dolara. Za primjer, jedan je softveraš naručio Model Y i platio ga 49.000 dolara. Samo tri mjeseca nakon isporuke, prodao ga je dalje uz zaradu od čak 12.000 dolara. Nedavno je, pak, po značajno sniženoj cijeni nabavio rabljenu Teslu.

Dobro za kupce, loše za tvrtku

Međutim, s normalizacijom situacije, primarno na tržištu goriva za benzince i dizelaše, došlo je i do polaganog pada cijene rabljenih automobila. U tome prednjači upravo Tesla, pa Reuters prenosi industrijske podatke: prosječna cijena rabljene Tesle pala je za 17% od svojeg vrhunca, pa u studenome iznosi 55.754 dolara, dok je samo prije koji mjesec, u srpnju, bila viša od 67.000 dolara. Ostatak tržišta u tom je razdoblju zabilježio prosječni pad cijene rabljenih automobila od oko 4%.

Ovaj pad cijena zaustavio je praksu narudžbi Tesle i preprodaju odmah po izlasku automobila iz tvornice. Za kupce ovo je dobar znak, koji signalizira da će od sada jeftinije i brže doći do Tesli. S druge strane, negativno je to utjecalo na samu kompaniju: pojeftinjenje rabljenih vozila smanjit će potražnju za novima. Prisilio je to Teslu da na određene nove modele u prosincu ponudi popust od čak 7.500 dolara.

Ovakav rasplet događaja negativno je utjecao i na Tesline dionice, koje su ove godine ionako u padu. Od 400 dolara početkom godine, krajem prosinca sunovratile su se na tek nešto više od 100 dolara. Svemu tome kumovalo je i to što je Elona Muska isuviše okupiralo bavljenje Twitterom, što dioničarima Tesle nije “dobro sjelo”. Zbog te investicije je on morao rasprodati i dio svojih dionica Tesle, dodatno im oborivši cijenu.