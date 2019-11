Njemačka kancelarka održat će ovoga tjedna sastanke s predstavnicima autoindustrije, a glavna tema razgovora bit će ubrzavanje ulaganja u električna vozila s manjim emisijama štetnih plinova.

Ususret ovotjednom sastanku s predstavnicima autoindustrije njemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će s njima razgovarati o ubrzanju procesa prelaska na električna baterijska vozila koja imaju manje emisije štetnih plinova. Kako bi najavila sastanke iznijela je i svoj plan – do 2030. godine u Njemačkoj bi trebalo biti postavljeno čak milijun punionica za električna vozila, a autoindustrija mora sudjelovati u njihovoj izgradnji.

Od 20 do 100 tisuća u godinu dana

Njezine ideje podržava i premijer Donje Saske Stephan Weil. U njegovoj se pokrajini, naime, nalazi sjedište Volkswagena, a on je i član nadzornog odbora ovog koncerna. Njegov će zahtjev prema predstavnicima proizvođača automobila biti da se obvežu izgraditi do 100.000 javnih punionica u Njemačkoj do 2021. godine. Trenutačno u Njemačkoj postoji oko 20.000 punionica.

Ovim ritmom, do 2030. bi se potom trebalo graditi oko 100.000 punionica svake godine da se ispuni Merkeličin plan.

Merkel je naglasila kako su ovi napori usmjereni ka očuvanju radnih mjesta u proizvodnji automobila i dijelova. Jasno je kako za proizvodnju električnih vozila treba manji broj radnika, pa će vlasti raditi i na tome da se omogući tvrtkama skraćenje radnog vremena u slučajevima kada budu imale višak zaposlenika – a njemačka će vlada subvencionirati takve pokušaje kako se radna mjesta ne bi gasila.