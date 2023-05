Netko je u Kini u transportnom kontejneru ostavio tri potpuno nova Teslina Roadstera prve generacije, koji su više od desetljeća stajali napušteni. Sada su tek otkriveni i stavljeni na prodaju

Teslin prvi komercijalni uspjeh bila je proizvodnja malenog električnog Roadstera, dvosjeda koji je od 2008. do 2011. godine proizveden u tek nešto više od dvije tisuće primjeraka. Svi oni tada su rasprodani, jedan je čak odletio u svemir, a na tržištu ih se i dalje može naći kao rabljene. Novih Roadstera, sve do najavljene sljedeće generacije, neće biti – no, trenutačno je moguće kupiti tri takva automobila, s nula kilometara na brojaču.

Godište 2010., kao nov

Kako je to moguće? Netko je, naime, prije više od 10 godina naručio tri Roadstera izravno od Tesle i dogovorio transport u Kinu. Oni su tamo dospjeli u transportnim kontejnerima, no po dolasku u luku kupac ih nije preuzeo. Od tada stoje u svojim kontejnerima, netaknuti i zatvoreni, u stanju kao potpuno novi, kakvi su i bili 2010. godine. Samo ležarina u luci već je dosegnula šesteroznamenkaste dolarske iznose.

Netko je sada preuzeo ovaj kontejner, a nakon što je u njemu otkrio vrijednu pošiljku, Roadstere je stavio u prodaju. Kao što se vidi na slikama iz oglasa, automobili i dalje imaju originalne najlonske i papirnate zaštite interijera, kao u salonu. No, jasno je da nakon 13-ak godina stajanja nisu u sjajnom stanju – primarno, baterija će mogućem kupcu predstavljati problem. Njezin je naboj vjerojatno odavno “iscurio”, pa se Tesle neće samo tako moći voziti, prije posjeta servisu.

Prodavač trenutačno prikuplja ponude, a ne dosegnu li one željeni iznos, najavio je kako će automobile sredinom svibnja dopremiti natrag u SAD, pregledati i osposobiti, pa potom pustiti u prodaju. Sam Elon Musk na Twitteru je priznao da su ovakvi automobili vrlo rijetki u današnje vrijeme, pa je moguće da ih kakav kolekcionar ugrabi za oveću svotu novca.