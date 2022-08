Prema podacima Eurostata o dobi voznog parka na području EU, na našim se cestama nalazi relativno star vozni park, usporediv sa zemljama "nove Euope"

Eurostat je objavio podatke o starosti voznog parka na području EU, razdijeljene po zemljama, iz kojih se može iščitati i nešto više o stanju gospodarstva u tim zemljama. Tako ovi podaci, koji se odnose na kraj 2020. godine, pokazuju da najnovije automobile voze u Luksemburgu, gdje je čak 22% putničkih automobila u to vrijeme bilo mlađe od 2 godine. Slijede ga Francuska, Austrija, Irska, Belgija i Švedska.

Pogledamo li drugu krajnost, skupina automobila starijih od 20 godina najzastupljenija je u Poljskoj (40%), Estoniji i, zanimljivo, Finskoj (28%). Pogledaju li se ukupno svi automobili stariji od 10 i 20 godina, dobiva se podatak da tako star vozni park najviše koriste u Litvi (81%), pa nakon toga u Rumunjskoj (80%) te Poljskoj (78%).

Hrvatska

Pogledamo li Hrvatsku, vidjet ćemo da se nalazi otprilike u sredini ljestvice, možda malo bliže slabije razvijenim zemljama. Kod nas je na cestama krajem 2020. godine zabilježeno 7% automobila novijih od 2 godine, 10% onih starosti 2 do 5 godina te 19% u dobi od 5 do 10 godina. Najbrojnija skupina su automobili stari 10 do 20 godina – takav je svaki drugi na našim cestama.

U zadnjoj promatranoj dobnoj skupini pokazalo se da osobnih automobila starijih od 20 godina ima 14%. Zbroje li se svi automobili stariji od 10 godina, njih je na našim cestama 64%, dakle gotovo dvije trećine.

Eurostat napominje da su subvencije za kupnju novih, ekološki prihvatljivijih automobila, potaknule vozače u Europskoj uniji na obnovu voznog parka, no ona je pomalo zastala u posljednjim godinama, primarno zbog pandemijskih okolnosti, a u posljednje vrijeme i uslijed krize u opskrbnim lancima, koja značajno utječe na proizvodnju.