Naši stari znanci, Rusi s YouTube kanala Garage 54, ovoga su puta pokušali prebaciti motor iz jedne prastare Lade u drugu, i to dok je on radio. Kako su se snašli s ovim izazovom, pogledajte u videu…

Ljubavna priča Rusa s YouTube kanala Garage 54 i omiljene im Lade s nastavlja. Prošli puta pisali smo o njihovom projektu u kojem su spojili dvije 30-40 godina stare klasične Lade u jednu i tako ih vozili kao “sijamske blizance”. U novoj epizodi ovi Rusi ponovno su se uhvatili istog modela automobila, no ovaj puta pokušali su “transplantaciju” motora iz jednog vozila u drugo.

Prebaciti motor iz jednog auta u drugi, pravim mehaničarima nije prevelik izazov, pogotovo kada se radi o istim modelima vozila. No, učiniti to dok motor radi sasvim je druga priča. I upravo to palo je na pamet ovoj ekipi, pa su cijeli proces izveli i zabilježili za svoj YouTube kanal.

Kao i kod medicinske transplantacije, postavili su donora i primatelja jednog pored drugog te se bacili na posao. Donorska Lada Riva prvo je oslobođena od motora i mjenjačke kutije, uz poneki problemčić i zastajkivanje motora (vjerojatno zbog prelijevanja rasplinjača), no u konačnici majstori su uspjeli dizalicom izvući vrući motor u radu iz nje.

Nekoliko trenutaka kasnije motor je već bio unutar drugog automobila, spreman da ga se spoji na njega. Budući da je video sniman u stvarnom vremenu i objavljen u gotovo nemontiranom obliku, vidimo da je ekipi trebalo tek 15-ak minuta za ovu neobičnu i zahtjevnu operaciju. Još nešto vremena potrošeno je na spajanje prijenosa, no nakon značajno manje od pola sata nova Lada je bila u voznom stanju s premještenim motorom.