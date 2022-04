Nedugo prije dolaska na europsko tržište, iz Toyote su poboljšali planirane karakteristike svojeg prvog potpuno električnog SUV-a

Toyota bZ4X, baterijsko električno crossover vozilo najvećeg japanskog proizvođača, najavljeno je prošle godine, a u narednim bi mjesecima trebalo postati dobavljivo na području Europe. Prvi je to Toyotin model iz serije bZ (Beyond Zero), kojom će i ovaj proizvođač krenuti u smjeru automobila bez štetnih emisija.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

SUV bZ4X zasnovan je na platformi koju je Toyota razvila zajedno sa Subaruom, a donosi prepoznatljiv dinamični dizajn, prostranu unutrašnjost, napredne karakteristike SUV-a te pogon na sve kotače, pa je namijenjen, osim za cestu, i za nešto zahtjevnije terene. Pogon na četiri kotača koristi se s dva elektromotora, svaki od kojih pokreće jednu osovinu, dajući SUV-u mogućnosti kakve gradski automobili obično nemaju.

Povećana autonomija

Zahvaljujući efikasnim motorima i upravljanju energijom, baterija od 71,4 kWh omogućit će ovom automobilu postizanje i veće autonomije s jednim punjenjem, nego što je to izvorno bilo najavljeno. Za europska će tržišta homologirana Toyota bZ4X prema WLTP ciklusu postizati 516 kilometara s potpuno napunjenom baterijom, uz potrošnju od 14,3 kWh na 100 km – za model s pogonom na prednjoj osovini.

Za model s pogonom na sve kotače WLTP certificirani doseg bit će 470 kilometara, uz energetsku efikasnost od 15,8 kWh na 100 km. Podsjetimo, lani su iz Toyote bili objavili kako će doseg novog SUV-a biti “preko 450 kilometara”.

Jamstvo na bateriju – milijun km

Kad je riječ o jamstvu na bateriju, Toyota kaže kako će kupcima jamčiti da njezin korisni kapacitet neće pasti ispod 70% nakon 10 godina ili čak milijun kilometara. Prve isporuke kupcima u Europi najavljene su za ljeto.