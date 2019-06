Nova Supra je trenutno najsportskija Toyota, no to će se u skoroj budućnosti promijeniti. Naime, Toyota je potvrdila kako radi na razvoju novog hiperautomobila koji bi bio 3 do 4 puta snažniji od nove Supre.

Riječ je o modelu GR Super Sport koji se razvija u dvije verzije, cestovnoj i trkaćoj koja će nastupati u novoj FIA-inoj klasi za hiperautomobile na utrkama izdržljivosti (WEC) u sezoni 2020/2021. Točnije, trkaća verzija će se temeljiti na cestovnoj, a sada nam je po prvi put dan uvid u testni prototip kojim je na stazi Fuji Speedway upravljao toyotin glavni izvršni direktor Akio Toyoda.

Cestovna verzija ovog automobila će ustvari biti tzv. duhovni nasljednik cestovne verzije modela TS020 GT-One s kraja 90-ih godina prošlog stoljeća. Ako je ranije predstavljena studija pokazatelj puta kojim će krenuti serijski model, radit će se o hibridnom sportskom automobilu dinamičnog dizajna i snage oko 1000 KS. Podsjetimo, studiju koja je predstavljena prije otprilike godinu dana je pokretao središnje smješteni 2,4-litreni bi-turbo V6 uparen s električnim pogonskim sklopom.

Trkaća verzija će čak biti nešto slabija s obzirom da pravila za spomenuto natjecanje ograničavaju snagu na 750 KS i masu vozila na 1100 kg. Također, proizvođači neće morati ugraditi električni dio pogonskog sklopa, ali ako to učine električni motori neće smjeti razvijati snagu veću od 275 KS.

Za očekivati je da će cestovna verzija na tržište stići u ograničenoj seriji, a cijena će odgovarati visokim performansama i ekskluzivnosti. Drugim riječima, zainteresirani mogu početi pripremati milijune.