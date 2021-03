Sve do kraja vodila se bitka za vodeću poziciju koju je na kraju odnio japanski predstavnik uz 266 bodova. Drugi je novi Fiat 500 koji je osvojio 240 bodova, odosno svega jedan bod više od Cupre Formentor

Kao što je to već zadnjih desetak godina, i danas je u Ženevi proglašen Car of the Year (COTY). Doduše, ne kao uvod u Salona automobila u Ženevi, već kao samostalan događaj. Upravo je u ovo doba protekle godine, Geneva International Motor Show bio prvi veliki događaj koji je otkazan zbog koronakrize, a nema ga niti ove godine. Sukladno tome, i proteklo proglašenje titule Car of the Year, kao i ovogodišnje, održano je online, streamingom preko YouTubea.

Između sedam finalista, najviše je bodova danas je osvojila Toyota Yaris koji je time titulu preuzeo od Peugeotovog modela 208. Velika se borba vodila do samog kraja, i dok je već izgledalo kako će titulu ponijeti najmlađi brend među sedam finalist, španjolska Cupra, odnosno model Formentor, glasanje posljednje zemlje, Velike Britanije donijelo je preokret. Yaris je na kraju osvojio 266 bodova, a drugo je mjesto ipak pripalo novom Fiatu 500 s 240 bodova, svega jedan više od Cupre. Na četvrtom se mjestu našao Volkswagen ID.3 uz 224 bodova, dok je Škodinoj Octaviji svega bod nedostajao do 200 bodova. Land Rover Defender je osvojio 164 boda, a Citroën C4 143 boda.

Toyota Yaris već je u bila okićena ovom prestižnom titulom, i to davne 2000 godine. Tad je bila riječ o prvoj generaciji, a sada je to veliko priznanje osvojila i četvrta generacija. Prijenos je išao u živo, a nažalost, izgleda da se i nišu previše dobro pripremili, jer je bilo dosta tehničkih poteškoća. Mislimo da si to jedan tako značajan izbor ipak nije smio dozvoliti.

O ovogodišnjem pobjedniku je odlučio žiri od 59 specijaliziranih novinara iz 22 europske zemlje. Zastupljenost pojedine zemlje ovisi o veličini tržišta, pa tako najviše, po šest predstavnika imaju Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Velika Britanija. Nažalost, Hrvatska nema svog predstavnika, no susjedna Slovenija ima jednog, Sebastijan Plevnjaka.

Posljednjih 10 pobjednika:

2020. – Peugeot 208

2019. – Jaguar I-Pace

2018. – Volvo XC40

2017. – Peugeot 3008

2016. – Opel Astra

2015. – Volkswagen Passat

2014. – Peugeot 308

2013. – Volkswagen Golf

2012. – Opel Ampera / Chevrolet Volt

2011. – Nissan Leaf