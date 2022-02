Toyota Research Institute prvi je u svijetu na zatvorenoj stazi prikazao autonomni automobil kako bez vozača drifta i na taj način zaobilazi postavljene prepreke. Kažu kako to rade zbog povećanja sigurnosti

Istraživački laboratorij Toyota Research Institute, u kojem se razvijaju napredne automobilske tehnologije, prikazao je svoje najnovije postignuće – autonomni sportski automobil Toyota Supra uspjeli su programirati na način da on autonomno drifta po zatvorenoj stazi oko postavljenih prepreka. Iako ovakva autonomna vožnja izgleda vrlo atraktivno i zabavno, iz Toyote kažu kako je ova aktivnost dio procesa povećanja sigurnosti u prometu, kad je riječ o autonomnim sustavima vožnje.

Sigurnosno proklizavanje

Naime, kombiniranjem poznavanja dinamike vožnje i kontrole vozila, sustav umjetne inteligencije koji upravlja ovom Suprom gura njezine performanse do krajnjih granica. To se čini kako bi se ispitalo do kuda se s kontroliranim driftanjem može ići, odnosno može li se ono iskoristiti kao manevar izbjegavanja nesreća. Kontrolirano proklizavanje stražnjeg kraja tako bi u budućnosti moglo biti uprogramirano u autonomna vozila i koristilo bi se u slučaju naglog nailaska na prepreku ili iznimno opasne uvjete na cesti (kao primjer toga iz Toyote navode “crni led”, praktički nevidljivo zaleđenu površinu ceste).

S ovim projektom, kažu, proširuju područje vožnje u kojem je vozilo upravljivo. Implementacija kontroliranog drifta u sustave pomoći vozaču mogla bi u budućnosti običnim vozačima dati instinktivne reflekse profesionalnih vozača utrka, jer bi (polu)automatizirani sustavi preuzimali upravljanje vozilom u kritičnim situacijama.

“Kada primijete sklisku cestu, profesionalni vozači ponekad namjerno ovako prokližu kroz zavoj, ali većina ljudi nisu profesonalci”, kažu iz laboratorija TRI. “Zato mi programiramo vozila koja mogu prepoznati prepreke i autonomno driftati oko njih”.

Za potrebe ispitivanja tehnologije Supru su opremili potpuno autonomnim sustavom koji upravlja svim funkcijama vozila, od upravljača, preko gasa, prijenosa pa do kočnica koje se kontroliraju individualno za svaki kotač. U konačnici su dobili automobil koji kao prvi na svijetu izvodi manevre kontroliranog proklizavanja na zatvorenoj stazi potpuno samostalno.