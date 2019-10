Još 1999. godine Toyota je prikazala prvu generaciju novog gradskog modela Yaris, a da bi jutros razotkrila i novu, četvrtu generaciju. Novi Yaris prvi je model nastao na novoj GA-B platformi temeljenoj na TNGA (Toyota New Global Architecture) filozofiji, namijenjenoj kompaktnim modelima, a koja je pomogla da dođe i do značajnog reduciranja ukupne mase vozila. Tako je novi Yaris 50 kilograma lakši u odnosu na model koji uskoro odlazi u ropotarnicu povijesti. Istovremeno je došlo i do 30% bolje torzijske krutosti platforme, a koja ima i 15 mm niže postavljeno težište, što svakako doprinosi boljim voznim karakteristikama.

Nova platforma namijenjena B segmentu vozila 50 mm dulja je od prethodne te sada broji 256 centimetara, dok je suprotno uvriježenim pravilima za 50 mm smanjena ukupna dužina vozila. Sukladno tome novi Yaris je dug 389,5 centimetara, a istovremeno je došlo i do smanjenja visine vozila za 40 mm, na 147 centimetara. Sve te promjene dovele su i do nešto drukčijeg rasporeda u putničkoj kabini, pa su tako sada A-nosači bliže postavljeni prema vozaču, a što povećava njegovo vidno polje. Za 6 centimetara prema straga su pomaknuta i prednja sjedala, dok je pod nešto strmijim kutem postavljen upravljač, a što je dovelo do više ergonomskog položaja vozača tijekom vožnje. Nova Toyota Yaris je dobila i nešto dodatnih milimetara u širinu, a što dovodi do više prostora za putnike.

Pored nešto drukčijeg rasporeda raspoloživog prostora unutar putničke kabine, primijenjena je i nova filozofija uređenja. U upotrebi je sada manje prekidača, a središnjem grebenu dominira info zaslon osjetljiv na dodir, dok je ispred vozača komandna ploča s dva okrugla digitalna pokazivača, a između kojih se smjestio TFT zaslon. Uz nadoplatu je moguće dobiti i Head up display koji na vjetrobranskom staklu ispred vozača projicira bitne informacije. Za obloge su korišteni kvalitetniji i mekaniji materijali koji bi trebali doprinijeti boljem dojmu kompletne putničke kabine.

Iz generaciju u generaciju i Toyota radi na podizanju sigurnosti korištenja njihovih vozila, a jedna od novih značajki Yarisa su dva tzv. središnja zračna jastuka između prednjih sjedala. Oni bi u slučaju prometne nesreće trebala pomoći da ne dođe do udarca između glava vozača i suputnika na prednjim sjedalima.

Govorimo li o pogonskoj grupi, Toyota je za novi Yaris pripremila dva trocilindrična benzinca, te hibridni pogon. Upravo je hibridni mode doživio osvježenje, pa tako sada kombinacija elektromotora i 1,5-litrenog benzinca isporučuje 15% više snage. Umjesto 100 KS, novi Yaris razvija 115 KS. Istovremeno bi se trebala 20% povećati i učinkovitost.

Yarisov 1,5-litreni trocilindrični motor potječe iz modela Corolla i RAV4, a iz čijeg je 2-litrenog nastao odstranjivanjem jednog cilindra. Yarisov motor koristi Atkinsonov varijabilni vremenski ventil za povećanje učinkovitosti. Ranije korištena nikl-metalna baterija hidridnog sklopa Toyota je zamijenila modernom litij-ionskom baterijom, a što je dovelo do kompaktnosti i smanjenja težine za 27 posto odnosno 9,4 kilograma. Navodno bi se kasnije mogla pojaviti i plug-in hibridna verzija.