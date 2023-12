Na događanju nazvanome Kenshiki 2023 u Bruxellesu prošloga je tjedna Toyota odabranim medijima predstavila svoje nove inicijative u području elektromobilnosti, zajedno s nekoliko zanimljivih vozila

Toyota je prošloga tjedna još jednom prisnažila svoju viziju “Mobilnost za sve”, koja uključuje lansiranje cijelog niza baterijsko-električnih ili vodikom pogonjenih osobnih vozila. Cilj te inicijative jest postati ugljično neutralan proizvođač automobila u Europi do 2040., a globalno do 2050. godine. Na događanju Kenshiki 2023 u Bruxellesu među ostalim su tako otkrili nekoliko novih automobila, koji će u narednim godinama biti lansirani na europskom tržištu: Toyota FT-Se, Toyota FT-3e, Toyota Sport Crossover (koncept) te Toyota Urban SUV (također koncept).

“Dok nastavljamo nuditi više različitih tehnologija niskih emisija, također ćemo nastaviti povećavati broj vozila s nultim emisijama”, najavio je Yoshihiro Nakata, prvi čovjek Toyota Motor Europe. Trenutačno Toyota u Europi prodaje 71% elektrificiranih vozila, a sljedeće godine to će biti i 75%. Do 2026. godine u ponudi će biti 15 različitih vozila s nultim emisijama, od putničkih automobila do lakih gospodarskih vozila – tada će 20% prodaje ili oko 250.000 vozila biti potpuno baterijsko-električna, najavljeno je.

Urban SUV Concept

Za prvu polovicu 2024. godine najavljena je premijera malenog gradskog SUV-a, trenutačno pod imenom Urban SUV Concept. Bit će to automobil B-segmenta, kompaktan električni model veličinom sličan Yarisu Cross, koji se pokazao prilično popularnim među europskim kupcima. Nudit će se u izvedbi s prednjim, stražnjim ili 4×4 pogonom, s dvije veličine baterije u ponudi.

Sport Crossover Concept

Sljedeći najavljeni model također je električni, ali nešto veći crossover, aerodinamične linije, prostrane unutrašnjosti i fastback bočne siluete. O modelu, imenovanome Sport Crossover Concept nema više detalja, a dolazak na tržište očekuje se 2025. godine. Sličan koncept predstavljen je u travnju u Šangaju, a tada je bilo rečeno da su ga zajednički razvili Toyota i kineski BYD.

FT-3e

I još jedan model predstavljen je kao inovativna buduća uzdanica Toyote u Europi, i opet je riječ o crossoveru. Ovaj je, pak, najveći, svojevrsna nadogradnja na bZ4X. Model FT-3e ističe se kao “model nove generacije”, s još naprednijim tehnologijama u svim područjima, ali kao takav za sada nema očekivani datum premijere.

FT-Se

Kao poslastica, prikazan je i sportski roadster Toyota FT-Se (Future Toyota Sports electric). Električni dvosjed dinamični je i agresivni predstavnik, razvijen kroz iskustvo u odjelu GAZOO Racing, ističe se nisim profilom, širokim stavom te izraženim aerodinamičnim linijama karoserije. Odlikovat će ga jednostavnost izvedbe, kompaktne baterije nove generacije te napredne karakteristike, primjenjive i na trkaćoj stazi. Ljubiteljima brzine bit će na raspolaganju u narednim godinama, iako nije poznato točno kada.