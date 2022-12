Toyotin bZ Compact SUV i C-HR prologue prikazani su kao koncepti vozila kakve će ova marka u skorijoj budućnosti nuditi na europskom tržištu, kroz svoj višeplatformski pristup postupnoj elektrifikaciji

Toyota je, znamo, bila prva kompanija koja je popularizirala hibridne pogone u osobnim automobilima, ali i jedna od onih koje kasne u uvođenju potpuno električnih pogona. Kako bi pomirili ove dvije činjenice, nedavno su u Bruxellesu otkrili dva koncepta, koji daju naslutiti kako će izgledati budućnost njihove marke na europskom tržištu u narednim godinama.

bZ Compact SUV

Prvi predstavljeni model je Toyota bZ Compact SUV Concept. Riječ je o crossoveru C-segmenta, najvećeg i najpopularnijeg segmenta u Europi. Ovo vozilo dizajnirano je u njihovom studiju u Francuskoj kao potpuno električno baterijsko vozilo, s ciljem pojednostavljivanja dizajna i korištenja naprednih održivih materijala.

Toyota bZ Compact SUV Concept

Rezultat su vrlo moderne i čiste, aerodinamične linije te futuristički agresivni izgled. Kotači su “odgurani” u uglove, kabina je samim time duža, a prevjesi minimalni. To je omogućilo i suženje kabine, pa je bZ Compact time dobio na agresivnosti i dinamičnosti. Tehničke karakteristike nisu objavili, već samo dimenzije: Toyota bZ Compact SUV Concept dug je 4.538 mm, širok 1.888 mm te visok 1.560 mm, a na slikama je postavljen na 21-colne kotače.

Toyota do 2026. godine planira u Europi na tržište lansirati šest modela iz bZ (Beyond Zero) linije, a ovaj SUV bit će vjerojatno nositelj te potpuno električne ponude.

Toyota bZ Compact SUV Concept Toyota bZ Compact SUV Concept

C-HR prologue

Drugi prikazani koncept tiče se dobro poznatog modela C-HR, redizajniranoga kako bi bio “uzbudljiviji i hrabriji”. I ovo je SUV u C-segmentu, stvoren u Toyotinom dizajnerskom studiju u Francuskoj. Cilj je bio od automobila za kojim su se prolaznici već do sada okretali stvoriti nešto još atraktivnije, bez straha da će podijeliti javnost. Na to su s C-HR-om već naviknuli.

Toyota C-HR prologue

Linije su sada još modernije, nešto manje oštre ali fluidnije i agresivnije. Umjesto osnovne i jedne dodatne boje, koncept koristi dvije boje i treću, kao boju “akcenta” – pa se karoserija ističe metalno srebrnom, karbonski crnom te žućkastom bojom sumpora. Novi C-HR zamišljen je primarno kao plug-in hibrid, s baterijama također sklopljenima u Europi.