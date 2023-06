Potpuno nova Toyota C-HR bit će predstavljena javnosti 26. lipnja. Stoji to u šturoj objavi na službenim stranicama japanskog proizvođača, uz jednu fotografiju stražnjeg dijela novog, redizajniranog modela. Na njoj vidimo i sasvim novu izvedbu svjetlosnih elemenata, uz svijetleći logotip. Slika otkriva i konture osvježenog C-HR-a, a iz Toyote kažu kako će biti riječi o “potpuno novom modelu, uzbudljivom i sofisticiranom kompaktnom SUV-u, s ‘nabrijanim’ dizajnom te naprednim tehnologijama”.

Dodatna animacija prikazuje i zanimljivu igru unutar poprečne LED trake na stražnjoj strani – tek toliko da se imamo čemu veseliti prije službenog predstavljanja. Premijera Toyote C-HR, za koju se špekulira da će prvi puta dobiti i plug-in hibridni pogonski sklop, zakazana je za ponedjeljak, 26. lipnja.

The exciting all new Toyota C-HR is on the way! It will be revealed, globally, on June 26th 2023. #toyotachr pic.twitter.com/VEjaZpFcP7

