Posljednja etapa Dakara 2019 okončana je u Peruu, gdje su Nasser Al Attiyah i Mathieu Baumel iz Toyote Gazoo Racing SA, sa svojom južnoafričkom Toyotom Hilux, ostvarili pobjedu povijesnog značaja za Toyotu. Ne samo da je to bila prva pobjeda za Toyotu, već je to bio i prvi benzinski automobil koji je osvojio Dakar u južnoameričkoj eri.

Katarski vozač je osigurao da njegov francuski suvozač, koji je u četvrtak, 17. siječnja napunio 43 godine, dobije najbolji rođendanski poklon ikada! U završnici je par prošao zadnju kontrolu vremena Dakara 2019, sa članovima tima Ginielom de Villiersom i Dirkom von Zitzewitzom u malom zaostatku. Dvije Toyota Hilux ekipe zajedno su završile cijelu etapu, s time da je tim De Villiers-Von Zitzewitz čekao 55 minuta da lideri započnu posljednju etapu, kako bi ih kao sjena pratili do cilja.

Organizatori su se pobrinuli da se ovogodišnja trka dugo pamti kao jedan od najtežih testova u posljednjem desetljeću. Al Attiyah -Baumelova pobjeda na Dakaru 2019 zaokružuje vodeću poziciju Toyote činjenicom da je Toyota Gazoo Racing aktualni pobjednik u dvije najteže automobilske utrke na svijetu – 24 sata Le Mansa i Dakar Rally.

Prvi ozbiljan udarac toyotinim naporima se dogodio kada je De Villiers -Von Zitzewitz izgubio poziciju u etapi tri, nakon teškog udarca u kamen. To je dovelo do toga da pobjednici iz 2009. godine dobiju sporednu ulogu. Slična je sudbina zadesila i nizozemskog vozača Bernharda ten Brinkea i njegovog francuskog suvozača, Xavier Panserija, samo dan kasnije. Trka je za tim Ten Brinke-Panseri prerano završila u osmoj etapi, kada su pretrpjeli probleme sa mjenjačem u nekim od najvećih dina na ovogodišnjoj trci. To je značilo da je De Villiers-Von Zitzewitz tim ostao jedina pomoćna posada za Al Atiyaha-Baumela.

De Villiers, koji je u 15 prethodnih Dakar relija samo jednom završavao van top 10 pozicija, našao se sada više na ljestvici, na osmom mjestu sa samo jednom etapom preostalom za vožnju. Organizatori su odlučili da se završna etapa vozi obrnutim redoslijedom, a tim je odlučio da De Villiers-Von Zitzewitz čekaju Nassera i Mathieua. Dakle, počeli su etapu, ali onda su se zaustavili i čekali u dinama. Njih dvojica su čekala 55 minuta prije nego što su njihove kolege započele etapu, a zatim ih slijedili u bliskoj formaciji. Nažalost, ovo je koštalo De Villiersa-Von Zitzewita mjesta u ukupnom poretku, a na kraju su se morali zadovoljiti devetim mjestom. Čak i tako, De Villiersov Top 10 rekord ostaje netaknut.

Ukupni poredak

1. Al Attiyah / Baumel (TOYOTA)

2. Roma / Haro (MINI) +46:42

3. Loeb / Elena (Peugeot) +01:54:18

4. Przygonski / Colsoul (MINI) +02:28:31

5. Despres / Cottret (MINI) +02:48:43

6. Prokop / Tomanek (Ford) +03:19:02

7. Al Rajhi / Gottschalk (MINI) +04:30:56

8. Garafulic / Palmeiro (MINI) +07:57:58

9. De Villiers / Von Zitzewitz (TOYOTA) +07:59:16

10. Chabot / Pillot (TOYOTA) +08:09:58