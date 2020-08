Iz američke savezne države Sjeverna Karolina dolazi izvješće lokalnih medija o neobičnoj prometnoj nezgodi koja se dogodila na tamošnjoj autocesti 64, u blizini mjesta Spring Hope. Izazvao ju je vozač Tesle, liječnik Devainder Goli, koji je svoj električni automobil postavio na autopilot i potpuno mu prepustio upravljanje, kao da je zaista riječ o autopilotu a ne tek o naprednom sustavu pomoći vozaču.

Tesla Model S pod kontrolom automatike Goliju je odavala dovoljno povjerenja pa je on odlučio za vrijeme vožnje – gledati film na svojem mobitelu, dok automobil bez ljudskog nadzora vozi autocestom. Ne treba mnogo razmišljati da bi se zaključilo kako priča neće završiti dobro, no njezin je rasplet prilično ironičan. Ovaj je liječnik, gledajući tako film i vozeći se na autopilotu, završio u – vozilu zamjenika lokalnog šerifa.

Zamjenik je bio na cesti, stajao je pokraj svojeg automobila, i za dlaku je izbjegao fatalnu sudbinu. Od nje ga je u zadnji trenutak spasio kolega policajac odgurnuvši ga, nakon što je čuo škripu guma Tesle u naletu. Od siline udarca Tesla je odgurala patrolni automobil nešto dalje, i to u još jedno policijsko vozilo, ono cestovne patrole.

Zamjenik šerifa i spomenuta patrola nalazili su se na tom dijelu autoceste jer su obavljali očevid ranije prometne nezgode, kada je na njih naletio dr. Goli. Teže ozlijeđenih nije bilo, a nemarni liječnik optužen je za izazivanje prometne nezgode i gledanje filma za vrijeme vožnje. Šteta na automobilima je oveća, kao što se vidi na priloženim fotografijama.

On TV: "In an instant we could have lost a life:" Tesla on auto-pilot loses control, crashes into deputy's cruiser https://t.co/CwZYDTlbsx

— WRAL NEWS in NC (@WRAL) August 26, 2020