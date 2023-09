Kao što to običavaju činiti, bez velikih najava i medijskih događaja, u Tesli su odlučili u prodaju pustiti "facelift" verziju svojeg najprodavanijeg modela. Gotovo svaki dio vozila poboljšan je, a cijena je ostala ista

Teslin Model 3 u novoj inačici, potiho puštenoj u prodaju putem internetskih stranica, napredniji je stilski i tehnološki te donosi manje, ali bitne promjene u aerodinamiku, doseg, ovjes, interijer, infotainment i druge ključne sastavnice. Najpopularniji model u Teslinoj ponudi, koji čini veliku većinu njihove proizvodnje, već od danas moguće je naručiti i u Hrvatskoj u redizajniranoj i unaprijeđenoj izvedbi.

Izvana će novi Model 3 najlakše biti prepoznati po novim, stanjenim farovima s istaknutijim LED trakama sprijeda, kao i po redizajniranim naplacima s boka. Općenito, u ponudi će biti nove dvije boje – crvena i tamnosiva s efektom. Straga, pak, ističu se ponovno redizajnirani svjetlosni elementi, koji su sada u potpunosti ugrađeni u poklopac prtljažnika.

Interijer je i do sada bio “čist” i digitaliziran, a sada je to dovedeno do maksimuma. Minimalistički pristup kabini i dalje uključuje tek ogromni središnji 15,4” ekran (nešto svjetliji i responzivniji no ranije), a od sada Model 3 više neće imati niti ručice uz upravljač. Tako će sve funkcije, čak i one pokazivača smjera i tempomata, biti dostupne kroz prekidače smještene na samom upravljaču. Dodan je i sustav mjenjača Smart Shift, koji automatski odabire točan smjer vožnje za početak vašeg putovanja, baš kao i na najnovijim vozilima Model S i Model X.

Pod vjetrobranom se nalazi novi LED svjetlosni element ambijentalne rasvjete. U Tesli su radili i na dodatnoj zvučnoj izolaciji kabine te unaprijedili opruge i amortizere, kako bi i ovjes bio udobniji i tiši. Novi model donosi i ventilaciju prednjih sjedala. Grijanje svih sjedala regulira se putem automatskih komandi za klimatizaciju.

Redizajnirana središnja konzola je obložena aluminijem, ima dodatne pretince za odlaganje te bežični punjač za dva telefona. Dostupna je i mogućnost brzog punjenja prijenosnih računala i drugih uređaja putem jednog prednjeg i dva stražnja USB-C priključka za punjenje, svakog snage do 65 W, a tu je naravno i Bluetooth povezivanje. Mobilni signal je navodno 50% bolji, domet Wi-Fi mreže je udvostručen a ona radi na dvije frekvencije (2,4 Ghz i 5 Ghz).

Iz Tesle ističu i novi audio sustav koji su sami dizajnirali za ovaj automobil. Ima 17 zvučnika, dva subwoofera i dva pojačala u modelima vozila Long Range te 9 zvučnika, jedan subwoofer i jedno pojačalo u izvedbi Rear-Wheel Drive. Ima ugrađenu podršku za Spotify, Apple Music i Tidal. Dodatni i kvalitetniji mikrofoni pružaju kvalitetniji zvuk za pozive.

Putnici na stražnjim sjedalima dobit će nove USB-C utore za punjenje svojih uređaja i maleni ekran za kontrolu radija, klime ili pak gledanje Netflixa. On je dijagonale 8″ i osjetljiv je na dodir.

Manje promjene na aerodinamici omogućile su da ova osvježena inačica bude i do 8% efikasnija, pa samim time iste baterije i motori omogućavaju veći doseg. Osnovni model tako donosi 513, a Long Range čak 629 kilometara dosega prema WLTP-u, sve zaslugom smanjenja koeficijenta otpora zraka (c d ) s 0,225 na 0,219 – čineći ovaj model najboljom Teslom ikada po pitanju aerodinamike.

U Hrvatskoj cijena za novi osnovni Model 3 (Rear-Wheel Drive) ostaje ista kao i ranije – 41.990 €. Naprednija izvedba (Dual Motor All-Wheel Drive, Long Range) košta 49.990 €. Isporuke obaju verzija započet će krajem listopada.