U drugom tromjesečju ove godine iz Teslinih je pogona ka kupcima otišlo više od 466.000 automobila, što je rekordan broj za jedan njihov kvartal i vjerojatno izravna posljedica nedavnog snižavanja cijena

Tesla je, sjetit ćete se, početkom ove godine postao prvi proizvođač električnih automobila koji je, nakon pandemijske krize i problema u opskrbi komponentama, pokrenuo “cjenovni rat” na tržištu. Snižavanjem cijena svojih najpopularnijih modela privukli su velik interes kupaca, ali na slične poteze nagnali i druge proizvođače.

Sada, oko pola godine nakon prvog pojeftinjenja, vidi se da im se to isplatilo. U tri mjeseca, od travnja do lipnja, iz Tesle su kupcima isporučili ukupno 466.140 vozila. To je 10% više nego u prvom tromjesečju ove godine te čak 83% više nego u istom razdoblju lani. Ovaj je rezultat rekord za jedan kvartal u Tesli, a premašio je i optimistična očekivanja, postavljena na oko 455.000 vozila.

Iz tvornica Tesle diljem svijeta izašlo je čak 480 tisuća automobila, što znači da su i zalihe dodatno “podebljane”, jer još uvijek nisu svi isporučeni kupcima. Najveći rast isporuka zabilježen je u Kini. Najviše je isporučeno manjih modela, pa Model Y i Model 3 bilježe 446.915 komada, dok su premium Modeli S i X isporučeni u ukupno 19.225 primjeraka.

U Tesli su očito donijeli stratešku odluku o tome da postanu proizvođač velikih serija, kažu analitičari, pa ističu da je trenutačni cilj kompanije povećavati proizvodnju za ambicioznih 50% godišnje. Do kraja ove godine imaju cilj isporučiti ukupno 1,8 milijuna vozila.