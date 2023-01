Ne poskupljuje baš sve ovih dana. Službene stranice Tesle od ovoga tjedna ističu prilično niže cijene za nove automobile nego su to bile tijekom prošle godine, neke su pale i za 20%

Situacija na tržištu automobila i dalje je neuobičajena. Cijene rabljenih lete u nebo, novih automobila u salonima rijetko da ima spremnih za isporuku, a kod velikog broja marki na isporuku novog se automobila čeka od nekoliko mjeseci pa i do godine dana. Sve to izazvalo je i poremećaj u cijenama, pa su tako na nekim tržištima, primjerice, Tesle bile skuplje rabljene nego nove.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

U Hrvatskoj se pritom suočavamo s poskupljenjima zbog inflacije i prelaska na euro, ali ipak imamo i malo dobrih vijesti za ljubitelje Teslinih električnih vozila. Na službenim su stranicama upravo ažurirani cjenici Tesle za Hrvatsku, istodobno kada i one za ostatak Europe i SAD. Dobra vijest je u tome da su cijene njihovih automobila snižene – neke i za čak 20%, ovisno o modelu i konfiguraciji. Time su one pale otprilike na razine iz 2021. godine. Ovakvim razvojem događaja možda neće biti sretni oni koji su svoje Tesle naručili u 2022. i tek ih čekaju (ili su im nedavno isporučene). No, kako bilo, u nastavku pogledajte pregled aktualnih cijena i rokova isporuke.

Tesla Model S

Najpoznatiji i najluksuzniji model u Hrvatskoj sada, prema službenom cjeniku, u osnovnoj inačici Dual Motor All-Wheel Drive, košta 121.560 €. Model S Plaid, Tri Motor All-Wheel Drive, u početnoj izvedbi stoji 145.793 €. Na izbor se nudi pet boja karoserije, tri boje unutrašnjosti, kotači od 19″ ili 21″, kao i obični ili krnji “yoke” upravljač. Očekivani rok isporuke je od siječnja do ožujka.

Tesla Model X

Teslin SUV Model X u osnovnoj inačici, Dual Motor All-Wheel Drive, košta okruglih 130.000 €, a Model X Plaid, Tri Motor All-Wheel Drive, 149.378 €. Oprema i boje na izbor su kao i kod Modela S, a očekivani rok isporuke je također od siječnja do ožujka.

Tesla Model Y

Kompaktni SUV Model Y prilično je jeftiniji od limuzine. U osnovnoj izvedbi sa stražnjim pogonom naručiti ga se može za 46.990 €. Naprednije izvedba, Dual Motor All-Wheel Drive, košta 53.990 € u Long Range te 63.990 € u Performance varijanti. Ovdje se na izbor nude samo dvije boje unutrašnjosti, a nema ni opcije “yoke” upravljača. Očekivana isporuka je u veljači ili ožujku.

Tesla Model 3

Najmanji i najjeftiniji je Tesla Model 3. Cijene mu idu od 44.990 € za osnovnu izvedbu sa stražnjim pogonom. Varijanta Dual Motor All-Wheel Drive u Long Range izvedbi košta 52.990 €, dok Performance stoji 59.990 €. Oprema je na izbor ista kao i kod Modela Y, a isporuka se planira od sada do ožujka.