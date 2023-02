Cjenovni rat na tržištu električnih vozila nije se prelio i na ostatak tržišta. Jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, Volkswagen, najavio je podizanje cijena za više od 4% za svoje benzince i dizelaše

Proteklih mjeseci Tesla, Ford i nekoliko kineskih marki snizili su cijene svojih električnih automobila. To je već navelo analitičare na zaključak da bi, već do kraja ove godine, električni automobili mogli doći na razinu cjenovnog pariteta s onima na fosilna goriva, prvi puta u povijesti. Pojeftinjenja električnih automobila povećat će potražnju za njima, dodatno će se povećati i proizvodnja, a sve to dovest će i do daljnjeg pojeftinjenja zbog iskorištavanja ekonomije razmjera, predviđa tako New York Times.

Cijene će se izjednačiti?

S druge strane, automobili pogonjeni fosilnim gorivima neće pratiti taj trend, već naprotiv – zbog inflatornih pritisaka oni bi mogli nastaviti s poskupljenjima. Prvi koji je to službeno najavio jest jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, Volkswagen. Oni su ovoga tjedna svojim distributerima u Njemačkoj dojavili kako će modeli s unutarnjim izgaranjem, pod značkom VW-a, poskupjeti u prosjeku 4,4%.

Značajno poskupljenje troškova proizvodnje, dobave sirovina, energije i opreme, glavni je razlog zašto će benzinci i dizelaši ubuduće u salonima imati nešto više prodajne cijene. Poskupljenje u Njemačkoj stupa na snagu 23. veljače, a zahvatit će popularne modele kao što su Golf, Tiguan, Passat, Polo i T-Roc.

“Niti mi ne možemo pobjeći od visoke inflacije. Iako dajemo sve od sebe s dugoročnim ugovorima, hedgingom i povećanjem učinkovitosti, učinak inflacije na troškove ne možemo u potpunosti kompenzirati”, kažu iz Volkswagena u dopisu distributerima. Ovi, pak, s time nisu sretni: “Dok nam prodaja pada, oni dižu cijene, a trebali bi ih snižavati”, reakcija je jednog od vlasnika prodajnog salona.