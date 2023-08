U Tesli nastavljaju s prilično agresivnom cjenovnom politikom, s kojom su bili započeli krajem prošle godine. Njihovi Modeli S i X od sada se, samo u SAD-u, mogu nabaviti po još nižim cijenama

Tesla se i dalje probija na tržištu s agresivnom cjenovnom politikom za svoje nove automobile. Nakon nekoliko rundi sniženja cijena redovnih modela, koja su zahvatila i naše tržište, pa i onih rezerviranih samo za SAD, sada stiže još jedna dobra vijest za kupce. Na američkom tržištu u narudžbama su osvanule nove, još jeftinije izvedbe njihovih Modela S i X.

Smanjene performanse

Luksuzna limuzina Model S, vrh Tesline ponude, do sada je tamo u osnovnoj inačici koštala 88.490 dolara (bez uključenih poticaja), a odnedavno je ispod nje smještena inačica “Model S Standard Range”, točno 10.000 dolara jeftinija. Za 78.490 dolara tako se može naručiti identičan automobil, s dva motora i pogonom na sve kotače, ali – kraćeg dometa. Umjesto 650, Tesla ističe autonomiju od 515 kilometara. Ubrzanje od 0 do 60 milja na sat jeftiniji model ima 3,7 umjesto 3,1 sekundi – i to je sva razlika, dok se ušteda čini nezanemarivom.

Isto tako u ponudi je i popularni SUV Model X u izvedbi Standard Range. Umjesto 560, nudi 433 kilometra deklariranog dosega s jednim punjenjem baterije. Ubrzanje mu je “pripitomljeno” s 3,8 na 4,4 sekunde, a cijena “srezana” za istih 10.000 dolara. Početna je cijena Modela X Standard Range, dakle, sada 88.490, umjesto dosadašnjih 98.490 dolara, koliko i dalje košta “obični” Model X.

Mogućnost doplate?

Zanimljivo, tehničke specifikacije pokazuju kako je riječ o identičnim karakteristikama ovih Standard Range i do sada osnovnih modela Tesli. Razlika je u tome što su doseg i ubrzanje najvjerojatnije samo softverski ograničeni, pa možda u budućnosti kupci dobiju i opciju doplatiti određeni iznos te naknadno poboljšati performanse svojeg automobila.

Hoće li sličnu politiku Tesla primijeniti i na ostatak svijeta, pa možda i na našem tržištu ponuditi jeftinije varijante s manjim dometom, za sada nije poznato.