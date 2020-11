Do sada su domaći kupci ovih američkih električnih automobila iste mogli kupiti samo u nekim od europskih zemalja

Došao je i taj dan. Sada u svi zainteresirani kupci imaju priliku kupiti neki od Tesla modela i u Zagrebu. Danas je u novozagrebačkom Avenue Mallu otvoren prvi Teslin pop-up salon. Po uzoru na već viđena izlaganja vozila po brojnim shopping centrima u Hrvatskoj, i Tesla je odlučila na taj način najaviti svoje daljnje širenje i na području Hrvatske. Tako sada svi zainteresirani mogu razgledati automobile, dogovoriti se za testnu vožnju, a putem web stranice na hrvatskoj jeziku i naručiti svoj primjerak.

Kupnja je moguća odmah, a prve isporuke očekuju se početkom iduće godine. Za sada, kupci mogu odabrati tri modela – Model 3, Model S te Model X. Na web stranici imate mogućnost odabrati sve potrebno na svom automobilu, a prilikom narudžbe potrebno je napraviti i uplatu kojom ćete dokazati ozbiljnost svoje narudžbe. Tako recimo za Model 3 je potrebno jamstvo od 750 kn, dok je recimo za Model S Plaid koji stiže tek krajem iduće godine potrebna uplata 7500 kuna. Ovaj potonji model trebao bi imati doseg od čak 840 kilometara!

Želite li više doznati o Modelu 3 koji smo isprobali početkom ove godine, pročitajte naš test. Spomenimo kako je u prvih deset mjeseci ove godine hrvatske registarske pločice dobilo već 28 Teslinih vozila, od čega se njih 20 odnosi upravo na Model 3. Za prvi kvartal iduće godine najavljeno je otvaranje i servisa pa više neće biti potrebno za to odlaziti u inozemstvo.

Model Pogon Domet (WLTP) Cijena (kn) Model 3 Standard Range Plus RWD 430 km 327.490 kn Model 3 Long Range AWD 580 km 407.490 kn Model 3 Performance AWD 567 km 457.490 kn Model S Long Range Plus AWD 652 km 597.490 kn Model S Performance AWD 639 km 727.490 kn Model S Plaid AWD 840+ km (est.) 1.057.490 kn Model X Long Range Plus AWD 561 km 677.490 kn Model X Performance AWD 548 km 807.490 kn

*cijena uključuje PDV, trošak isporuke te svu potrebnu dokumentaciju

Spomenimo i kako će pop-up salon raditi od ponedjeljka do subote u vremenu od 11 do 20 sati, a nedjeljom od 12 do 20 sati.