Ponekad se čovjek mora zapitati što se mota po glavi Elona Muska. Naime, prošle je godine šef Tesle izjavio da će nov generacija Roadstera biti opremljena SpaceX paketom, odnosno potisnicima hladnog zraka. Isprva to se činilo kao dobra šala, no sada je Musk ponovio istu stvar i čini se da je ozbiljan.

Naime, Marques Brownlee je na Twitteru objavio rendere vozila s velikim potisnicima preuzetim s DeLoreana iz povratka u budućnost i iz šale ga upitao hoće li Roadster tako izgledati. Musk je odgovorio da ne.

Ne zato što Roadster neće imati potisnike, nego zato jer će Roadsterovi stražnji potisnici biti decentniji, “skriveni ispod stražnje tablice.” Spremnici zraka i kompresor SpaceX paketa bi se navodno trebali ugraditi na mjesto uklonjenih stražnjih sjedala.

Prema nekim izvještajima Roadster bi mogao imati još nekoliko tih potisnika, a svima je zadatak “dramatično poboljšati ubrzanje i najveću brzinu te povećati agilnost vozila u zavojima.” Također, spominje se i “letenje”, no to bi moglo završiti loše za Roadster i njegovog vozača.

Živi bili pa… Letjeli. Musk je ranije obećavao da će Tesla Toadster imati bateriju kapaciteta 200 kWh koja će mu omogućiti autonomiju od oko 1000 km, da će do 100 km/h ubrzavati za oko 2 sekunde te da će mu najveća brzina iznositi oko 400 km/h. Kome uz to i za koje novce trebaju potisnici? No, dobro…

Na kraju podsjetimo kako je Tesla novi Radster predstavio krajem 2017. Prvotni je plan bio započeti s njegovom proizvodnjom tijekom sljedeće godine, no (bez velikog iznenađenja) došlo je do odgode pa će Tesla ovaj automobil, prema sadašnjim predviđanjima, lansirati u drugoj polovici 2021. do tada bi ga na tržištu trebali čekati Rimac C_Two, Pininfarina Battista i sl.