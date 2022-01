Zbog manjih problema s električnim instalacijama koje povezuju stražnju kameru sa središnjim računalom na servis će morati oko 475 tisuća Teslinih Modela 3 i S

Iako je Tesla vjerojatno najpopularnija marka električnih vozila u svijetu, a u Europi je njihov Model 3 ove godine daleko najprodavaniji električni automobil, poznato je da s vremena na vrijeme Tesle imaju manjih problema s kvalitetom. Oni su posebno vidljivi u detaljima završne obrade, brtvama, nepreciznom sastavljanju panela karoserije i sličnima, a to se potvrdilo i krajem godine, kada je u SAD-u objavljen opoziv ukupno 475.000 njihovih automobila.

Gotovo pola milijuna će vlasnika Modela 3 i S u SAD-u morati svoje automobile odvesti na servis kako bi im se provjerilo ožičenje stražnje kamere. Naime, koaksijalni kabel koji služi za povezivanje kamere s računalom i prijenos slike, mora doći do kamere koja je postavljena na poklopcu prtljažnika. U nekim slučajevima kabel je provučen na način koji ga, prilikom zatvaranja poklopca prtljažnika, pretjerano savija. To može dovesti do pucanja središnje žice u kabelu i gubitka signala s kamere.

Problemi zahvaćaju Model 3 koji je u proizvodnji bio od 2017. do 2020. godine (oko 360 tisuća primjeraka), kao i Model S za sada nepoznatih godišta (oko 115 tisuća primjeraka). Tesla će svima besplatno ugraditi zaštitu za problematični kabel, a u slučaju da je oštećen, zamijenit će ga.

Dodatno, određeni će broj vlasnika Modela S, izrađenih od 2014. godine na ovamo, biti pozvan u servis zbog problema s poklopcem prednjeg prtljažnika. Njihov “frunk” u određenim se situacijama, ponovno zbog lošije kvalitete izrade, može otvoriti usred vožnje. Osim mogućeg gubitka stvari iz njega, podizanje poklopca može zasmetati vozaču i izazvati nesreću. Potonje se za sada nije dogodilo, no kako bi tako i ostalo, vlasnici Tesli potencijalno zahvaćenih ovim problemom također će biti obaviješteni da se jave u servis.