Softversko ažuriranje ovih dana će stići na sve Tesle prodane u SAD-u od 2015. godine na ovamo, a njime će se osigurati da vozači budu pažljiviji i odgovorniji dok koriste pomoć u vidu poluatonomne vožnje

Američka agencija za sigurnost prometa NHTSA već neko vrijeme istražuje Teslu i njihov sustav poluautonomne vožnje Autopilot, zbog više slučajeva u kojima je on možda doveo do ozbiljnih prometnih nesreća. Najmanje 14 Tesli posljednjih se godina zaletjelo u vozila hitnih službi zaustavljenih na cestama, što je više no jednom dovelo do ozbiljnih posljedica, pa čak i smrtnih ishoda. Nakon dvogodišnje istrage, istražitelji NHTSA zaključuju da način Autopilotovog provjeravanja obraća li vozač pozornost na promet može biti “neadekvatan te dovesti do predvidivih načina zloupotrebe”.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Slijedom toga, Tesli je naređen opoziv svih automobila prodanih na tržištu SAD-a, od uvođenja Autopilota krajem 2015. godine pa do danas. Riječ je o otprilike 2 milijuna automobila, koji će sada morati dobiti sigurnosnu zakrpu. Budući da se to u Tesli radi na daljinu, vlasnici tih automobila neće morati u servis, kao što je slučaj s opozivima kod mnogih proizvođača. Svejedno, sva obuhvaćena vozila morat će dobiti ažuriranje softvera. U Tesli su s distribucijom zakrpe već započeli ovoga tjedna.

Glavni cilj novog sigurnosnog dodatka jest uvesti dodatne kontrole i obavijesti, kojima će se vozače “dodatno potaknuti na pridržavanje pravila”, odnosno pozvati ih na dodatan oprez i odgovornost prilikom korištenja sustava Autopilota. U slučajevima kada vozač “ne pokaže spremnost preuzeti kontrolu nad vozilom”, Autopilot će morati biti isključen.

Iz NHTSA poručuju da su tijekom istrage provjerili oko tisuću slučajeva nezgoda s uključenim Autopilotom te zaključili da ti sustavi “ne rade u skladu sa svojim imenima”, tj. ne predstavljaju niti autopilota niti potpuno autonomnu vožnju (Full Self Driving, FSD).