Riječ je o punjačima koji se nalaze u 30 zemalja i na gotovo 900 lokacija, a čime je putovanje Tesla automobilima kudikamo lakše i brže

Dobro znamo kako prodaja električnih automobila doživljava ekspanziju, a mnogo je natpisa, ali i prigovora kupaca takvih automobila kako mreža punionica treba biti još bolja. Time bi elektrifikacija kompletnog voznog parka trebala biti olakšana, jer bi se na manju razinu svela mogućnost stvaranja gužvi na punjačima. Tesla već niz godina samostalno razvija svoju mrežu Supercharger, odnosno najbržih punjača.

Dobra je stvar što ti Supercharger punjači počinju biti dostupni i vozačima, odnosno korisnicima i ostalih električnih vozila, a ne samo onima koji voze neki od Tesla modela. Upravo otvorenih šest novih lokacija s ukupno 100 novih pozicija za punjenje dovelo je do raspoloživih više od 10 tisuća Superchargera diljem Europe. Oni su raspoređeno na gotovo 900 lokacija, i to u 30 zemalja.

Sjetimo li se kako su tijekom 2013. godine bila tek dva prva punjača na jednoj lokaciji, to znači da je posljednjih godina došlo do bitnog porasta. Tijekom ove godine mreža Tesla punjača porasla je kao nikad do sada. Osim što ih susrećemo uz maloprodajne trgovine sve su prisutniji u sklopu hotela.

Otvoreni i za ostla električna vozila

Nove lokacije u Španjolskoj, Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj omogućavaju lagano korištenje tijekom putovanja. Otprilike trećina Tesline flote u Europi ovog je ljeta koristila Supercharger punjače koji se nalazi izvan njihove matične zemlje, a gotovo 80% vozila koristilo je Supercharger barem jednom. Unatoč tome, mreža nije pokazala znakove problema sa sustavnom zagušenošću tijekom najprometnijih tjedana tog razdoblja.

Teslina Supercharger mreža također je najveća javna mreža za brzo punjenje u Europi. No, krajem protekle godine pokrenuto ‘otvaranje’ i ostalim korisnicima, dovelo je do vrlo raširene mreže punjača za sva vozila. Od 10 tisuća Supercharger punjača, njih 4600, na preko 320 lokacija odnosno na 14 tržišta omogućuje punjenje svim korisnima električnih vozila.