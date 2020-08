Kada je Elon Musk sa svojom ekipom osmišljavao Cybertruck, mislio je prvenstveno na tržište sAD-a gdje su kamioneti poput Forda F-150 već desetljećima najprodavaniji modeli. No, u Europi je situacija drugačija, pa joj se u Tesli planiraju prilagoditi

Cybertruck, Teslin revolucionarni futuristički kamionet od nehrđajućeg čelika, predstavljen je prošle godine, a na tržištu će se pojaviti vjerojatno kroz dvije godine. Primarno ovaj je električni automobil namijenjen američkom tržištu, gdje su kamioneti već desetljećima vladari top lista najprodavanijih vozila, a u Tesli su svjesni da su se malo preračunali kada je riječ o dimenzijama Cybertrucka.

Iako dobar za cestu, prvi predstavljeni prototip ne stane baš u svaku garažu. Elon Musk je već ranije, u intervjuu s Jayom Lenom, najavio da bi finalni proizvodni model trebao biti oko 5% manji od onoga koji je prikazan javnosti. No, kako niti ovakav manji Cybertruck ne bi bio primjeren za vožnju uskim europskim cestama, izgledno je da će on za tržište Starog kontinenta morati biti dodatno smanjen.

Highly likely down the road

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020