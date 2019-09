Evo jednog video zapisa za kojeg vjerujemo da će većini čitatelja biti jako zanimljiv. Svi miznamo da različite boje različito apsorbiraju toplinu, odnosno da se tamne upijaju, a svijetle odbijaju toplinu.

Ekipa s MikesCarInfo kanala je ovo dočarala na vrlo vizualan način, odnosno uz pomoć FLIR termalne kamere i toyotinih Highlandera koji, osim boje karoserije, izgledaju više-manje identično. Također, vozila navodno nisu nedavno vožena pa poklopac motora nije ugrijan od motora.

Svi dakle znamo da će se tamni automobili više zagrijati, no koliko točno će biti ta razlika u odnosu na svijetla vozila je poprilično iznenađujuće.

Srećom bijeli i crni Highlander su bili parkirani jedan do drugoga i termalna kamera je na jednom pokazala temperaturu od 70,5, a na drugom od 45 oC. Crni je dakako bio topliji i to za čak 25,5 oC. Te su dvije boje na suprotnim krajevima spektra, no iznenađuje i da su se siva i srebrna također poprilično različito ugrijale. Prva na 63,3, a druga na 53,9 stupnjeva.

Dakle crna vam boja može biti prijatelj zimi, ali i najveći neprijatelj ljeti.