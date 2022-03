Potvrda globalnog trenda elektrifikacije stiže i u obliku nominacija za nagradu World Car of the Year 2022. Prvi puta u povijesti tri finalista u konkurenciji za glavnu nagradu su automobili isključivo na struju

Objavljene su ovogodišnje nominacije za prestižnu nagradu World Car of the Year 2022, čiji će dobitnici biti proglašeni u travnju na salonu automobila u New Yorku. Nakon što je 2019. i 2021. godine u finalu izbora, među tri nominirana, bilo po dva električna modela – ove godine taj je trend nastavljen u korist baterijskih vozila. Sva tri automobila nominirana za najbolji automobil svijeta ove su godine 100% električna. K tome, dva finalista dijele istu platformu, što pokazuje dominaciju južnokorejskog koncerna Hyundai Motor Group.

Nominirani, dakle, za glavnu nagradu World Car of the Year 2022 su:

Ford Mustang Mach-E,

Hyundai Ioniq 5,

Kia EV6.

Za općenito najbolje električno vozilo u finalu izbora su:

Hyundai Ioniq 5,

Audi E-Tron GT,

Mercedes-Benz EQS.

Kako bi bili u izboru za ovu nagradu, automobili moraju biti u serijskoj proizvodnji, s više od 10 tisuća sklopljenih primjeraka na godišnjoj razini. Isto tako, moraju biti dostupni na tržištima barem dviju “velikih” tržišta u razdoblju od početka prošle do kraja ožujka tekuće godine, a cjenovno moraju biti smješteni u razred ispod onoga koji se na većini tržišta smatra luksuznim. U nastavku donosimo nominacije u ostalim kategorijama.

Najbolji luksuzni automobil

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes-Benz EQS

Najbolji sportski automobil

Audi E-Tron GT

BMW M3/M4

Toyota GR 86 / Subaru BRZ

Najbolji dizajn