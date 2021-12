Korisnica Twittera koja se na toj društvenoj mreži naziva Stella Vitae, inače je vlasnica Teslinog električnog automobila i, sudeći prema njezinom profilu, velika ljubiteljica svega što radi Elon Musk. Ovoga tjedna ova se Amerikanka vozila svojom Teslom po autocesti, kada joj se na putu iznenada našao nečiji – iPhone 13 Pro Max.

Mobitel je očito ispao iz nekog automobila (ili iz džepa vozača motorkotača) ispred nje. Prema onome što je napisala na Twitteru, potom je skakutao po kolniku, da bi se nakon toga zabio – izravno u prednju masku njezine Tesle. U tim je trenucima ona vozila brzinom od 70 milja na sat (oko 112 km/h), pa se Appleov mobitel, s kućištem od nehrđajućeg čelika, poprilično duboko zabio u Teslinu masku, i tamo se zaglavio, ostavivši iza sebe oštećenje poput metka.

Prema njezinom svjedočanstvu, u tim je trenucima mislila da je pokupila kakav komad metalne krhotine s ceste, pa se zaustavila na prvom sljedećem punjaču kako bi provjerila što se dogodilo. Vrlo zanimljive slike posljedica ovog neobičnog sudara odmah je stavila na Twitter, gdje su postale hit. “Dobro da nije bila riječ o Nokiji 3310”, jedan je od češćih komentara.

Anyone else ever have an iPhone 13 Pro Max empale their Tesla while driving 70mph on a freeway? It bounced once on the pavement in front of me, and this is what happened 🥲🥲 pic.twitter.com/uY3uMz63fs

— 🌟 Stella Vitae 🌟 (@marvelwonderkat) December 20, 2021