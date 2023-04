U prvom kvartalu ove godine vozni park u Hrvatskoj povećao se za svega 648 ekološki prihvatljivih vozila, pa je jasno da Hrvatska po broju takvih vozila zaostaje u odnosu na druge zemlje članice i prosjek EU-a

Hrvatska po broju ekološki prihvatljivih vozila znatno zaostaje u odnosu na druge zemlje članice i prosjek EU-a. S druge strane, kupnju električnih vozila sufinancira s jednim od najvećih iznosa u EU, većim i od onog kojeg svojim građanima daje Njemačka, rečeno je na panelu “Energetski učinkovita budućnost voznog parka u RH, preduvjeti i problemi”, koji se u organizaciji Udruženja trgovine motornim vozilima održao u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Zadnjih nekoliko godina poremećaji u opskrbnim lancima kočili su autoindustriju koja se suočila s nestašicom pojedinih komponenti, što je produljilo rokove isporuke vozila. U ovoj godini isporuka komponenti se stabilizirala te je ponuda sustigla potražnju, što se pozitivno odrazilo na prodajne rezultate. U EU u ožujku je isporučeno 28,8 posto više vozila nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci ACEA-e, EU organizacije proizvođača vozila.

Zaostajemo za EU

Prema tim podacima, prodaja električnih vozila u zemljama Unije stalno raste i u prošloj godini u prosjeku je zauzimala 12,1 posto ukupnog tržišta. U prvom kvartalu ove godine novih električnih vozila u RH je tek nešto više – 3,69% od ukupno registriranih vozila u ovom razdoblju, dok u EU električna vozila zauzimaju 13,9% u ukupnoj prodaji u ožujku.

Članice Udruženja trgovine motornim vozila HGK zauzimaju se za veći broj ekološki prihvatljivih vozila na hrvatskim cestama, no trenutni udio takvih automobila u godišnjoj prodaji u 2022. je svega 3,1 posto, što je znatno manje od prosjeka EU.

Tajnik Udruženja trgovine motornim vozilima HGK Hrvoje Paver istaknuo je kako Hrvatska sve više zaostaje za drugim članicama EU te da je krajnje vrijeme da se omoguće značajnije izmjene zakonskih okvira koje bi išle na ruku kupcima električnih vozila.

“Jedna od mogućnosti koje je Udruženje već predložilo je povećanje ukupnog budžeta namijenjenog za sufinanciranje električnih vozila. No, ukoliko to rješenje trenutno nije moguće, drugo je, manje popularno ali realnije rješenje, smanjenje iznosa sufinanciranja po vozilu. Bogata Njemačka primjerice sufinancira kupce električnih vozila s iznosom od 4.500-6.750 eura, a mi smo u proteklom krugu natječaja nudili do 9.290 eura po vozilu, a prvi susjed Slovenija više nego upola manje – do 4500 eura po vozilu”, iznio je Paver zanimljivu usporedbu.

Star vozni park

Hrvatska nikada ranije nije imala stariji vozni park, što je loše sa sigurnosne i ekološke strane, a zaključak rasprave je da se situacija neće promijeniti dok se ne dogode izmjene u sustavu oporezivanja. Aktualne trošarine su vrlo visoke i demotivirajuće za kupnju novih automobila.

Trenutno je u Hrvatskoj registrirano cca 1,5 milijuna vozila, od čega najviše otpada na osobne automobile (oko 1,83 milijuna). Prosječna starost registriranih vozila je 14,6 godina, a osobnih automobila je gotovo 13,3 godina. Najveću skupinu vozila čine ona koja su starija od 10 godina i takvih je gotovo 70 posto, statistike su iznesene tijekom rasprave na temu Stanje voznog parka u RH – realnost i vizija budućnosti.