Pitanje iz naslova zapitao se stručnjak za gume i krenuo u istraživanje. Usporedio je skuplje gume s vrlo plitkom šarom te jedne jeftine, ali potpuno nove. Rezultati su iznenađujući

Zima je tu, obveza korištenja zimske opreme je na snazi, a u narednim danima ili tjednima mogli bismo se suočiti i s pravim zimskim uvjetima na cestama, ako je vjerovati posljednjim prognozama. Pravo je vrijeme za razbiti jedan mit i pogledati koja nam je bolja opcija za vožnju po takvim uvjetima – imati na automobilu prilično istrošene, ali inicijalno skuplje gume, ili pak kupiti nove pneumatike neke jeftine marke?

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Upravo to testirao je stručnjak Jonathan Benson koji vodi specijalizirani YouTube kanal Tyre Reviews. Na test je uzeo set relativno skupih cjelogodišnjih guma Michelin CrossClimate 2, i namjerno je istrošio do dubine šare od samo 2,2 milimetra (ekvivalent prelasku oko 65.000 km). S druge strane, nabavio je potpuno novi set cjelogodišnjih guma Tomket Allyear, značajno niže cijene i osrednjih performansi na snijegu.

Svoj usporedni test odradio je u potpuno snježnim uvjetima, na mokroj te na suhoj stazi. Njegov video donosimo u nastavku, a u desetak minuta možete doznati zaista mnogo o performansama jedne i druge varijante. Bensonovi zaključci su kako slijedi: rabljena Michelinova guma pokazala se boljom u svim uvjetima, ostvarujući bolje prolazno vrijeme od nove Tomketove gume. Razlika je bila najvidljivija na snijegu i na suhoj stazi, dok je na mokroj stazi Tomket bio bolji po vremenu, iako lošiji kad je riječ o stabilnosti vozila i akvaplaningu.

Benson, dakako, ne preporuča da umjesto novih guma nabavite polovne, jer se one korištenjem vrlo brzo izližu do zakonskog limita dubine profila. No, ovaj je test pokazao da se ulaganje u kvalitetnije gume isplati kroz duže vrijeme korištenja, tijekom kojega one zadržavaju svoje karakteristike i pružaju sigurniju vožnju.