Virtualna premijera najavljena je za četvrtak, a nakon čega će biti poznato više detalja o novoj izvedbi popularnog gradskog modela

Poznato je da kod Volkswagena mnogi bitni modeli traju generacijama i generacijama, godinama i godinama… Tako je i s gradskim modelom Polo koji je na tržištu još od 1975. godine te se ubraja među uspješne modele u svojoj klasi, i to ne samo u Njemačkoj već i na brojnim drugim tržištima diljem svijeta. To vrlo zorno pokazuju i prodajni rezultati – do sada je prodano oko 18 milijuna primjeraka. Sada na red dolazi novo izdanje, a koji je ustvari ozbiljniji redizajn.

Volkswagen je kao i kod Golfa, s Polom postigao gotovo nemoguće u području dizajna. Naime, pozicionirao je elegantan, ali bezvremenski dizajniran automobil u cjenovno osjetljiv segment kroz sve generacije modela Polo. I nova verzija modela Polo također nastavlja ovu evoluciju. Prikazna je tek jedna skica koja prikazuju nove svjetlosne trake i LED glavna svjetla u prednjoj rešetci. Time se omogućuju prvi uvid u optimizirani dizajn ovog modela. Uvode se i nove tehnologije, a instrumenti postaju sve digitalniji. Također, zahvaljujući boljem umreženju uvijek ste povezani. Više detalja bit će poznato u četvrtak, nakon nove virtualne premijere.