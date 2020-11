Na početku prodaje dostupan je dvolitreni TDI motor i to u izvedbama od 150 i 200 KS, te dvolitreni TSI od 190 i 280 KS. Kupci mogu birati između Elegance i R-Line razina opreme, a novost je i Shooting Brake izdanje koje starta od 318.940 kuna

Još na samom početku ljeta izvijestili smo kako je Volkswagen obnovio svoju najprestižniju limuzinu, model Arteon. Pored laganog dizajnerskog i tehničkog dotjerivanja, pisali smo i kako je ponuda nadopunjena novom verzijom, modelom Shooting Brake. Sada su ti modeli dostupni i našim domaćim kupcima, koji se mogu uputiti i do prodajnih salona u koje vjerujemo ovih dana pristižu prvi primjerci.

Što je bitno znati? Na raspolaganju su dvije razine opreme – Elegance i R-Line. Iduće godine stiže i R model. Predviđeno je dosta pogonskih opcija, a sada na početku tu su po dvije izvedbe dvolitrenih benzinaca odnosno dizelaša. Trenutno ulazni model je 2,0 TDI od 150 KS, a koji uz Elegance razinu opreme stoji 310.599 kuna.

Serijska opreme uključuje automatski klima uređaj, App-Connect uključujući App-Connect Wireless, radio uređaj Ready 2 Discover, Digital Cockpit Pro, LED glavna svjetla, električno preklopiva i grijana vanjska zrcala, grijanje prednjih sjedala, automatsko održavanje razmaka ACC, Lane Assist, Front Assist, 19-inčne aluminijske naplatke…

Želite li ipak biti posebniji i primjećeniji, onda svakako odaberite novu karoserijsku izvedbu nazvanu Shooting Brake. Za one koji nisu upoznati, Shooting Brake označava sportski orijentiranom i vrlo elegantan karavan. Ista razina opreme uz početni dizelski motor stoji 318.940 kuna.

Za ovu godinu u planu je još ponudu obogatiti plug-in hibridnim pogonom snage 160 kW odnosno 218 KS, kao i početnim benzincem – 1,5-litreni TSI od 110 KS odnosno 150 KS, a koji će jedini biti upregnut 6-stupanjskim ručnim mjenjačima. Ostali pogonski strojevi predviđeni su isključivo uz DSG mjenjač. Idućeg proljeća pristiže 2,0 TSI od 235 kW, odnosno 320 KS, a koji će nositi oznaku R. Ovaj model, kao i 2,0 TSI od 280 KS dolaze isključivo uz 4Motion pogon na sva četiri kotača, a što je opcija kod snažnijeg dizelaša od 200 KS.

VW Arteon nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 284 centimetara. Obe verzije iste su širine od 187,1 cm, a razlika je u visini. I dok je limuzinska verzija visoka 142,8 cm, Shooting Brakeu visinu broji 144,7 cm. Ista je i ukupna duljina, i to 486,6 cm, kao i trag kotača od 158,7 cm, kako sprijeda tako i straga. Arteon ima prtljažnik obujma 536 litre, proširiv do 1557 litara, a što je kod eHybrid verzije reducirano na 445 litara, proširivih do 1427 litara. Shooting Brake pak ima prtljažnik od 565 do 1632 litre govorimo li o TSI i TDI verzijama pogona, odnosno od 455 do 1497 litara govorimo li i plug-in hibridu.