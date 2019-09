Land Rover je u Frankfurtu predstavio novu generaciju svog legendarnog modela Defender. Za razliku od prethodnika koji se na tržištu zadržao nekoliko desetljeća predugo, novi je model automobil 21. stoljeća koji ničim neće zaostajati za modernom konkurencijom.

Ovo se vozilo temelji na novoj aluminijskoj platformi D7x i na tržišta će početi pristizati u proljeće sljedeće godine u izvedbi 110 koja će biti dostupna s konfiguracijom sjedala 5+2. Kasnije će joj se pridružiti verzija 90 s kraćim međuosovinskim razmakom te tzv. komercijalni model.

Proizvođač tvrdi kako je novi Defender najžilaviji, najčvršći i najsposobniji Land Rover do sada. Što se tiče dizajna jasan je utjecaj prethodnika i ostalih landroverovih modela, no ovaj novitet donosi i neke svoje posebnosti. Ukupno gledano Defender djeluje otmjenije, no opet dovoljno robusno kako i prilični off-road vozilu. Kupcima će biti dostupno sedam boja eksterijera i 12 različitih setova kotača veličine između 18 i 22 cola.

U unutrašnjosti je Defender prošao kroz još veću promjenu i sada se može pohvaliti modernom prednjom armaturom s digitalnom instrumentnom pločom, središnjim zaslonom infotainmenta, head-up zaslonom, minimalnim brojem klasičnih prekidača, naprednim infotainmentom i sl. Kabina će također biti vrlo praktična s mnogim prostorima za ostavu manjih predmeta i sl.

Prvi red s tri sjedala će biti dostupan standardno u izvedbi First Edition Defender 90, a opcijski kod Defendera 110. Kada središnje sjedalo nije u funkciji može se preklopiti u naslon za ruke i dodatni prostora za ostavu predmeta. Dodajmo i da će Defender 90 biti dostupan s platnenim krovom. Općenito Defender će kupcima ponuditi vrlo široke mogućnosti personalizacije vozila kroz izbor boja, materijala i opcijske opreme.

Proizvođač tvrdi kako će ovaj model ponuditi odlična off-road vozna svojstva, a tome svjedoče i kratki prevjesi, podnica visine 291 mm, relativno veliki prilazni, prijelomni i odlazni kutovi (38, 28 i 40 stupnjeva), dubina zarona od 900 mm i sl. Tu je i neovisni ovjes, sustav Configurable Terrain Response, All-Terrain Progress Control, kao i ClearSight Ground View. Kupcima će biti ponuđen i cijeli niz standardne i opcijske sigurnosne opreme.

Kupcima će na izboru stajati nekoliko benzinskih i dizelskih motora. Dizelsku će ponudu činiti dva 2,0-litrena 4-cilindrična turbo motora snage 200 i 240 KS koji će pokretati modele D200 i D240, a plug-in hibridni dizel će se ponudi priključiti tijekom sljedeće godine. Benzince će zastupati 4-cilindrični turbo 2.0 snage 300 KS u modelu P300 te 3,0-litreni 6-cilindrični MHEV (blagi hibrid) s kompresorom koji razvija snagu od 400 KS i najveći okretni moment od 550 Nm. Ovaj potonji motor pokreće izvedbu P400. Svi motori su upareni s 8-stupanjskim ZF-ovim automatskim mjenjačem.