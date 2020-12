Dva japanska proizvođača surađuju već neko vrijeme, a što bi Suzukiju trebalo donijeti još bolje rezultate, s obzirom na to da ne trebaju ulagati u razvoj novih vozila

Suradnje među proizvođačima automobila nisu nova stvar. Bez obzir pričamo li o suradnji na pojedinim sklopovima, pogonskim motorima, mjenjačima ili pak razvoju kompletnog automobila. No, koncept koji trenutno imaju Toyota i Suzuki možemo reći da je ipak nešto novo. Naime, zadnje vrijeme Suzuki je počeo predstavljati svoje inačice već poznatih Toyotinih modela. Tako je sada u domaće prodajne salone stigao Suzuki Across.

Riječ je o modelu koji se zasniva na dobro poznatoj Toyoti RAV4, a koja se dokazala već dugim nizom jako dobrih prodajnih rezultata. U svim ovlaštenim Suzuki partnerima sada se može pronaći model Across, i to po cijeni od 407.593 kuna. Iako na prvu cijena zvuči dosta visoka, treba znati kako je riječ o modelu koji za pogon rabi plug-in hibrid,a i raspolaže bogatom opremom.

Riječ je o spoji klasičnog benzinskog motora obujma 2,5 litre i dva elektromotora koji se napajaju iz litij-ionske baterije. Benzinski motor je snage 185 KS i 227 Nm, čini par snažnih elektromotora. Sprijeda smješten elektromotor raspolaže sa 182 KS i 270 Nm, dok je uz stražnju osovinu vezan slabiji s 54 KS i 121 Nm. Ukupna snaga sustava iznosi preko 300 KS, a što je više od aktualne plug in hibridne Toyote RAV4. Across koristi litij-ionsku bateriju kapaciteta 18,1 kWh, a što je dovoljno za električni doseg od čak 75 km, a što je mnogima dostatno za dnevne vožnje. Iako službeno nije navedeno, nagađa se kako najviša brzina ostvariva na električni pogon iznosi 135 km/h, u kombiniranom programu vožnje do 180 km/h, uz ubrzanje s mjesta do 100 km/h za 6 sekundi.

Pored litij-ionske baterije, Across je opremljen i spremnikom goriva od 55 litara, a što bi zajedno trebalo osigurati vrlo dobar doseg. Za punjenje baterije na kućnoj utičnici potrebno je 8 sati, znači tijekom svake noći, a dok je i jeftinija struja, baterija se nadopuni.

Uz napredni E-Four pogon na sve kotače s promjenljivim odnosima prijenosa okretnog momenta između prednje i stražnje osovine nema brige i tijekom izleta izvan asfaltiranih prometnica ili pak na snijegu. Taj odnos se može kretati u omjeru 100:0 na prednjoj osovini, do 20:80 u korist stražnje osovine. Tu je i udaljenost od tla od 19 centimetara, a što sve zajedno donosi stabilnost, bez obzira radi li se o kretanju na skliskoj podlozi li brzoj vožnji kroz zavoje.

Plug-in hibridni sustav omogućuje 4 načina rada – potpuno električni, kombinirano električno-hibridni, samo hibridni, kao i rad namijenjen samo punjenju baterije. U električnom modu rada, koriste se samo elektromotori, dok u kombiniranom modu i čistom hibridnom modu, benzinski motor sudjeluje u distribuciji snage, ovisno o vozačevim zahtjevima. U modu za punjenje baterija, ICE-motor koristi se isključivo za punjenje baterija, a što se odražava i na potrošnju goriva.

Opravdanje visoke cijene vidimo i u količini raspoložive serijske opreme. Lista je dugačka. Od 19-colnih naplataka s alu naplatcima i gumama dimenzija 235/55R19, LED glavnih i dugih, kao i stražnjih svjetala, grijača prednjih brisača stakala, 7-inčnog središnjeg zaslona u boji, preko dvozonskog klima-uređaja i grijanja prednjih i stražnjih svjetala, pa do 12V utičnice u prtljažniku, bogate opreme aktivne i pasivne sigurnosti, prednjih i stražnjih parkirnih senzora…