Nova platforma STLA Large Platform osmišljena je isključivo za električne modele nove generacije, a dovoljno je fleksibilna da se na njoj mogu izraditi različita vozila, od obiteljskih do terenaca

Automobilska grupacija Stellantis otkrila je svoje planove za narednih nekoliko godina, kad je riječ o proizvodnji većih električnih modela. Svi oni bit će zasnovani na novoj fleksibilnoj platformi nazvanoj STLA Large Platform, koja će im dati napredne tehničke mogućnosti. Budući da je riječ o “velikoj” platformi, na njoj će se izrađivati automobili u D i E segmentima, pa će to prije svega biti modeli pod markama Dodge i Jeep (u Sjevernoj Americi) te nešto kasnije i Alfa Romeo, Chrysler i Maserati na ostalim tržištima.

Na istoj će se platformi moći proizvesti i obiteljski sedan, i terenac i cestovni SUV, ali i nešto više sportski orijentirani modeli. Cilj grupacije jest stvoriti tržišnu lidersku poziciju u navedenim segmentima kad je riječ o električnim automobilima. S time na umu u razdoblju od ove do 2026. godine na novoj će platformi lansirati čak osam potpuno novih modela.

Integrirana i fleksibilna

Platforma STLA donosi kompaktnu izvedbu i integrirane sve ključne dijelove pogona. Bit će je moguće sklopiti na 400- ili 800-voltnoj arhitekturi, koja će objedinjavati baterije, elektromotore, invertere te prijenos. Izvedbe će moći biti s prednjim, stražnjim ili pak pogonom na sve kotače. Elektronika je izrađena na bazi silicijevog karbida kako bi se smanjili gubici, a cijeli sustav će biti moguće softverski nadograđivati na daljinu.

Kad je riječ o detaljnijim tehničkim specifikacijama, objavljeno je da će se u platformu moći ugraditi baterije kapaciteta između 85 i 118 kWh, što će za sedane u najvećoj inačici donijeti doseg i do 800 kilometara s jednim punjenjem. U najboljoj konfiguraciji za ubrzanje, ono će iznositi oko 2 sekunde za 0-100 km/h. Brzo punjenje (800 V) moći će u bateriju dodati oko 4,5 kWh u minuti.

Automobili na novoj platformi moći će biti dugi između 4.764 i 5.126 mm, međuosovinskog razmaka 2.870 do 3.075 mm, razmaka od tla 140 do 288 mm te najveće dimenzije guma do 32,6″.