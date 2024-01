U skladu s odlukom Volkswagena o ugradnji umjetno inteligentnog glasovnog asistenta u automobile sada dolazi i slična najava iz njihovog sestrinskog branda, Škode

Tijekom ove godine “razgovor s automobilom” mogao bi postati nešto što susrećemo na svakom koraku. Ugradnju pametnih glasovnih asistenata do sada je najavilo nekoliko marki vozila, među kojima su Mercedes i Volkswagen, a odnedavno im se pridružila i Škoda. Oni kažu da će sredinom ove godine kao dio standardne opreme u automobile uvesti ChatGPT, koji će biti podržan u novom sustavu infotainmenta, pogonjenom sustavom Cerence Chat Pro. za njega je zaslužan partner, tehnološka kompanija Cerence.

Razgovor sa Škodom

Glasovni asistent koji sada postoji u Škodama, Laura, (dostupan u vozilima na platformama MEB GP i MQB EVO) bit će tako osnažen mogućnostima umjetne inteligencije. Odabrane verzije Enyaqa, nedavno najavljene nove generacije Superba i Kodiaqa te najavljena osvježena Škoda Octavia – to su automobili s kojima će vozači i putnici moći ubuduće “čavrljati” u vožnji.

Povrh postojećih glasovnih naredbi, kojima se kontroliraju određene funkcije vozila (infotainmenta, klime, navigacije), AI asistentica moći će odgovarati na općenita pitanja postavljena prirodnim jezikom, dati konkretne odgovore vezane za vozilo, i slično. Sve što za pokretanje treba učiniti jest pritisnuti tipku na upravljaču ili reći “OK Laura”, a dalje se razgovor nastavlja bez ruku i ometanja vozača u vožnji.

Upiti se procesiraju na računalu automobila, a ako ih ono ne može odgovoriti, u pomoć se poziva ChatGPT koji čeka u pozadini. On nema pristup do privatnih podataka o vozaču ili vozilu, a svi razgovori se odmah po dovršetku brišu. Kako će to izgledati u praski, demonstrirao je prvi čovjek Škoda Auta, Klaus Zellmer.