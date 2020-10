Znate li da kupnja rabljenog vozila možete donijeti značajnu uštedu, a da pri tome ne gubite na kvaliteti automobila? Pročitajte na što sve je potrebno obratiti pozornost prilikom odabira i kupnje.

Uz određeni trud, moguće je naći rabljeni automobil koji izgledom i ponašanjem u vožnji odaje dojam novog vozila čak i nakon višegodišnje upotrebe. No kako na tržištu rabljenih vozila možemo naći primjerke u različitom stanju, kod kupovine je potrebno biti oprezan. Slučajevi u kojima se naizgled savršen automobil ubrzo pokazao kao mačak u vreći i nisu tako rijetki. U ovom članku ćemo detaljno objasniti na što je sve potrebno paziti prilikom kupovine rabljenog vozila.

Potencijalni kvarovi

Tokom upotrebe u prometu, svi sklopovi u automobilu su u određenoj mjeri izloženi mehaničkim naprezanjima i trošenju. Jedan od najboljih primjera je sam motor, unutar kojeg dolazi do habanja pokretnih komponenti prilikom svakog pokretanja motora. Slični procesi se događaju i s ostalim pogonskim elementima, poput mjenjača ili diferencijala, iako u znatno manjem obimu. S druge strane, imamo mnoge komponente ovjesa i podvožja vozila koja su izložena mnogim naprezanjima i udarcima tokom cijele vožnje. Spone, ramena i amortizeri su samo od nekih dijelova koji najviše trpe kod prelaska preko rupe ili rubnjaka. Uz to, većina današnjih vozila sadrži mnogobrojne elektro-mehaničke sklopove i elektronske upravljačke uređaje, čiji kvarovi mogu uzrokovati iznimno visoke troškove.

Sve spomenute komponente i sklopovi imaju zajedničku značajku da je u mnogim slučajevima teško utvrditi njihov stupanj istrošenosti. To ujedno znači da je gotovo nemoguće utvrditi da li je nešto potrebno zamijeniti sve dok pokazuju nikakve simptome. Ipak, postoji način kako doskočiti ovome. Održavanje u ovlaštenom servisu ili onome koji je specijaliziran za dotičnu marku može uvelike smanjiti neplanske i neočekivane kvarove. Kvalificirani i stručni mehaničari koji rade u takvim servisima mogu na temelju svog iskustva predvidjeti potencijalne kvarove i probleme.

Sumnjivi trgovci

Kao i u svakom drugom poslu, kod preprodaje automobila je nužno postići što veće prihode uz što niže troškove. Treba napomenuti da postoje mnogi trgovci rabljenim automobilima koji u svojoj ponudi imaju samo kvalitetna i provjerena vozila. Kod njih se vozila prije stavljanja u prodaju detaljno pregledava, a svi uočeni kvarovi se popravljaju po najvišim standardima. No kako postoje i oni koji nisu tako pošteni, prijevare kod kupnje automobila nisu iznimke. Jedan od uobičajenih trikova je nabavka jeftinog rabljenog vozila koje je razbijeno, pokvareno ili općenito u lošem stanju. Prilikom popravka se koriste najjeftiniji dijelovi i materijali, kako bi cijeli zahvata bila što niža. Naravno, sve se prilikom prodaje prešućuje i vozilo se oglašava kao ‘nikad udarano i ‘u odličnom stanju’. Iako takav automobil može izgledati i raditi dobro, ali imati loš kvalitet radova i ugrađenih dijelova

Također su česti slučajevi skidanja kilometraže prilikom uvoza automobila iz druge zemlje. Iako postoje izuzetci, ovdje je gotovo uvijek riječ o flotnim ili službenim vozilima starima nekoliko godina. Kako su ti automobili često u upotrebi, mnogi od njih nakon 4 godine imaju i po 200.000 kilometara. S druge strane, duge vožnje na otvorenim cestama ne ostavljaju zamjetne tragove trošenja na automobilu. Nakon temeljitog kemijskog čišćenja, poliranja i uklanjanja eventualnih nedostataka, takav automobil se bez problema predstavlja kao da ima 60.000 kilometara. Kupnja polovnog auta kod provjerenog trgovca smanjuje rizik od ovakvih podvala. Također, prilikom pregleda vozila svakako potražite dokaze o održavanju i kilometraži. To može biti ili servisna knjižica ovlaštenog servisa ili ispis kilometraže iz stanice tehničkog pregleda. Uz to, postoje i specijalizirane internet stranice na kojima možete provjeriti cjelokupnu povijest vozila, poput carVertical. Takve stranice daju uvid u cjelokupnu povijest vozila jednostavnim unosom broja šasije.

Prikriveni nedostaci

Iako je često nešto jeftinija opcija, kupovina automobila od fizičke osobe sa sobom nosi još jedan dodatan rizik. Za razliku od trgovaca automobilima, osoba koja prodaje vlastito vozilo ne mora dati jamstvo ispravnost na određeni period. To daje mogućnost nepoštenom prodavaču da uvali mačka u vreći bez straha od potencijalnih posljedica u budućnosti. Budući da su današnji automobili kompleksni, postoje mnogi kvarovi koji se manifestiraju samo u određenim situacijama. Osim ako nije stručan za dotičnu marku, potencijalni kupac vjerojatno neće ništa ni zamijetiti prilikom pregleda ili probne vožnje.

Kako se simptomi kvara pojavljuju samo u određenim situacijama, često će proći određeno vrijeme prije no što ih novi vlasnik uoči. No tada je već kasno, jer će prodavač tvrditi kako za kvar nije znao ili da se njemu to nije događalo. A ako ne postoje nikakvi konkretni dokazi koji bi dokazali suprotno, odštetu nije moguće ostvariti ni sudskim putem. U ovakvim situacijama, novopečenom vlasniku jedino preostaje otkloniti kvar o svom trošku.

Stanje potrošnih dijelova

Posebnu pažnju prilikom odabira rabljenog vozila je potrebno posvetiti stanju u kojem se nalaze potrošni dijelovi. To su komponente poput guma ili kočnica, čije trošenje uvelike ovisi o načinu i uvjetima korištenja vozila. Kako ne postoje propisani intervali izmjene, prilikom svakog servisa se vrši detaljan pregled ovakvih dijelova i komponenti. Gume ili kočione obloge se u pravilu se mijenjaju tek nakon što njihov stupanj potrošenosti dosegne graničnu vrijednost.

Nisu rijetki slučajevi da rabljeni automobil prilikom prodaje ima osjetno potrošene gume ili kočnice. Najčešći razlog tome leži u činjenici da prijašnji vlasnik nije želio ulagati u automobil koji namjerava prodati. Iako njihova potrošenost ne predstavlja kvar, stanje ovih dijelova svakako treba uzeti u obzir kod eventualnih dogovora oko konačne cijene.

Ispravna i potpuna dokumentacija

Osim na moguće kvarove i razne fizičke nedostatke, kod kupovine rabljenog vozila je veoma bitno obratiti pažnju na dokumentaciju vozila. Prije svega je potrebno usporediti broj šasije upisan u prometnu dozvolu sa onim utisnutim u lim vozila. Najčešće ga se može naći na unutarnjoj strani praga ili unutar motornog prostora. U slučaju kupovine od fizičke osobe, preporučljivo je kupovati vozilo od vlasnika. Uz to, automobili mogu biti opterećeni kreditom ili leasingom, što obično bude upisano kao opaska u prometnoj dozvoli.

Zaključak

Kupovina automobila, bilo novog ili rabljenog, je velika investicija za svaki kućni budžet. Budući da se vozilo koristi duži niz godina, nužno odabrati ono koje je prilagođeno vašim potrebama i mogućnostima. Također, posebnu pažnju je potrebno posvetiti provjerama i pregledima rabljenog automobila kako bi se izbjegla kupovina lošeg primjerka. Samo se tako možete osigurati da kupnja rabljenog automobila ne bude nešto što će te kasnije požalit.