Želite li svoj električni automobil puniti besplatno, jedan entuzijast ima rješenje – na krov automobila potrebno je tek ugraditi klasičnu kućnu fotonaponsku elektranu

Neki su se proizvođači automobila već dosjetili ugrađivati pomoćne solarne punjače u krovove električnih vozila. Vidjeli smo različita rješenja – od autobusa, preko koncepata sportskih ili obiteljskih vozila, pa do tvornički ugrađenih rješenja u nekim novijim hibridnim i električnim modelima. No, nitko nije solarne panele ugradio na automobil onako kako je to učinio jedan američki vlasnik Teslinog Modela Y.

Dvije godine razvoja

Projekt, pokrenut iz entuzijazma, pomalo se pretvorio u dvogodišnji pothvat razvoja proizvoda, koji naziva Beta One. Radi se o sklopivom fotonaponskom sustavu s devet panela, koji se postavlja na krov Tesle (nešto poput Thule kutije). Kada se za to ukaže potreba, paneli se ručno rasklope za samo minutu, pa su odmah spremni za dopunjavanje Tesline baterije. Predviđeno je da se ono obavlja dok je automobil zaustavljen, a rašireni paneli zauzimaju otprilike jedno parkirno mjesto.

Cijeli sklop ne diči se pretjerano sjajnim specifikacijama. Masa mu je relativno prihvatljiva, oko 75 kilograma, a ukupna snaga panela deklarirana je na 175 W. Tijekom jednog sunčanog dana, uz minimalno 5 sunčanih sati, solarni će punjač u Teslu “natočiti” oko 6 kWh struje, što je obično dovoljno za 30-ak kilometara vožnje. Naravno, to se može udvostručiti imate li sreće uhvatiti nešto više sunca.

Upitna aerodinamika

Izumitelj se nada komercijalizirati svoj proizvod te najavljuje prodajnu cijenu od oko 4.000 američkih dolara. Prema njegovoj kalkulaciji, to je trošak otprilike na razini korištenja superpunjača u SAD-u tijekom godine dana. Budući da je trajnost solarnih panela, ali i Tesli, daleko veća od toga, nakon prve godine besplatna će vožnja vrlo brzo isplatiti početnu investiciju.

Koliko će vlasnici Tesli htjeti imati ovakvu jednu sklepanu instalaciju na krovu, ali i koliko će ona utjecati na aerodinamiku automobila i tako mu povećati potrošnju, autor inovacije nije naveo na svojim stranicama.