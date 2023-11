Prvi solarni offroad automobil na svijetu, Stella Terra, prevalio je prvih tisuću pokusnih kilometara od sjevernog Maroka do Sahare, potvrđujući svestranost i izdržljivost, kao i bolju efikasnost od planirane

Studenti s Tehničkog sveučilišta u Eindhovenu svojim su solarnim električnim vozilom Stella Terra obavili prvo maratonsko testiranje u zahtjevnim uvjetima Afrike. Prvi je ovo električni terenac na svijetu punjen pomoću solarnih panela, a pokusna je vožnja pokazala da je bolji nego što je to bilo očekivano.

Ekipa je samostalno osmislila i izradila ovaj automobil, pa su se njime uputili na jedno od najtežih mjesta za testiranje terenskih mogućnosti. Odredili su, pa nedavno i uspješno prešli, cijelu testnu stazu od sjevernog Maroka do Sahare, isključivo na solarno-električni pogon, bez oslanjanja na punionice. Terenac ima karakteristike SUV-a, ali i kampera za dvoje ljudi. Preko brda, dolina, rijeka i pustinje tisuću je kilometara teškog terena svladao za tri dana.

Stella Terra energiju za svoje baterije crpi iz fotonaponskih panela na krovu, diči se najvišom brzinom od 145 km/h, teži tek 1.200 kg, a na sunčani dan ima doseg od 710 kilometara (ili 50-ak manje ako je oblačno). U ovisnosti od podloge, kada ga se vozi izvan ceste, doseg pada na oko 550 kilometara no i to je oko 30% bolje od očekivanja. Zasluge za to pripisuju se inverteru, izrađenome posebno za ovo vozilo, koji uspijeva pretvarati solarnu energiju u električnu s efikasnošću od čak 97%.

Solarni tim iz nizozemskog Eindhovena je svojim projektom htio pokazati da je energija Sunca sasvim iskoristiva u brojne svrhe te da omogućava održivu energetsku budućnost i slobodu.