Aptera, američki startup star tek nešto više od tri godine, najavljuje produkcijsku verziju prvog potpuno solarnog električnog automobila na svijetu. Bit će to dvosjed dometa od čak 650 kilometara s jednim punjenjem

Prije samo nešto više od tri godine, 2019., pokrenut je startup Aptera, s misijom izrade najefikasnijeg električnog vozila na svijetu. Aerodinamični oblik, malena masa, elektropogon te punjenje putem solarnih panela na karoseriji vozila zamislili su kao dobitnu kombinaciju, a ovih dana otvorili su i rezervacije te otkrili kako izgleda prvi produkcijski model.

Apterin solarni električni dvosjed ne bi morao biti spojen na punjač gotovo nikada – i to mu je za sada glavna prednost. Naime, električnu energiju može prikupiti putem vlastitih fotonaponskih panela i pohraniti je u bateriju, čineći vožnju potpuno besplatnom. Dnevna proizvodnja struje dovoljna je, navode, za oko 65 kilometara gradske vožnje. Kompanija je već sada prikupila dovoljno prednarudžbi (preko 40.000), kao i dovoljno kapitala za početak serijske proizvodnje. Ona će biti pokrenuta uskoro, s planom da vrlo brzo dođe do 10 tisuća vozila na godinu, a nedugo zatim čak i dvostruko toliko. Do 2028. planiraju imati osam tvornica diljem svijeta.

Sada predstavljeni model, Aptera Launch Edition, bit će izrađen u 5 tisuća identičnih primjeraka, kako bi se, za početak, proizvodni proces maksimalno pojednostavio. Imat će ugrađena tri elektromotora ukupne snage 128 kW, koji će dvosjed ubrzavati do 100 km/h za oko 4 sekunde, uz najvišu brzinu od 163 km/h te ukupni doseg od 650 kilometara.

U slučaju da nije prikupio dovoljno energije iz solarnih panela, moći će ga se priključiti i na punjač – pritom će se na kućnoj utičnici od 220 V puniti brzinom od 92 kilometra dosega na sat. Prednarudžbe se zaprimaju uz polog od 100 dolara, a ukupna cijena vozila je između 25.900 i 44.900 dolara (ovisno o dosegu i opremi), uz napomenu da bi se mogla promijeniti prije isporuke.