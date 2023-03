Formula 1 udružila se s aktualnim prvacima, Red Bull Racingom, pa ljubiteljima tog tima ponudila njihov službeni simulator, ugrađen u repliku pravog bolida iz prošle sezone

Formula 1 ekskluzivan je i skup sport, u kojem se mogu natjecati malobrojni, no šira javnost uvijek može igrati njihovu službenu računalnu simulaciju. Da bi i to podigli na neku novu razinu, vodstvo F1 u suradnji je s aktualnim prvacima, timom Red Bulla, izradilo “šampionski” simulator, ugrađen u repliku Red Bullovog pobjedničkog bolida iz prošle sezone – no, i cijena mu je prikladna tom “službenom” statusu.

2022 Oracle Red Bull Racing RB18 Show Car Simulator – Champions Edition, vjerojatno je najskuplji simulator u povijesti. U opisu stoji kako je riječ o računalnom simulatoru vožnje unutar šasije bolida RB18, izrađene istim postupcima i od istih materijala, od kojih je izrađen i bolid koji je osvojio lanjsko Svjetsko prvenstvo. Nastao je na temelju originalnih CAD crteža Red Bull Racinga, a trebao bi igračima ponuditi iskustvo vožnje slično onome, kakvo imaju i pravi vozači Formule 1 u svojim timskim simulatorima, u kojima se pripremaju za utrke.

Sklop je dug 4,1 metar, teži oko 160 kg, uključuje zakrivljene AOC monitore, pedale i upravljač, surround zvučni sustav, kao i najnoviji softver za simulacije staza. Kupac može birati želi li livreju bolida Maxa Verstappena ili Sergia Pereza.

Za zadovoljstvo vožnje u ovom simulatoru potrebno je izdvojiti točno 99.999 britanskih funti, odnosno gotovo 114.000 eura, plus troškovi dostave. Oni, kojima je ovo preskupo, mogu se odlučiti i za nešto rudimentarniju varijantu – isti sklop bez prednjeg krila košta “samo” 74.999 funti.