Iako se u posljednje vrijeme moglo čitati kako rast tržišta električnih automobila usporava te kako oni neće postati dovoljno značajan segment u narednim godinama, iz europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) ipak su optimistični. Njihov predsjednik Luca de Meo, inače i prvi čovjek Renault Grupe, iznio je ovoga tjedna svoje predviđanje – prema njemu i industriji, europsko će tržište električnih vozila već sljedeće godine “živnuti”, primarno zahvaljujući dolasku većeg broja novih, malenih i jeftinih električnih automobila u prodaju.

Ove godine europski će kupci kupiti oko 14-14,5% baterijsko-električnih vozila, što će biti skroman rast u odnosu na prošlu godinu u apsolutnim iznosima. Međutim, iako se predviđa da će ukupno tržište dogodine rasti za tek 2,5%, prodaja električnih vozila porast će oko 40%, kažu iz ACEA-e. Tako bi tijekom 2024. godine električni modeli trebali biti zaslužni za oko 20% prodaje novih vozila u Europi. Time će EU ostati na putu ostvarenja plana, koji kaže da bi do 2035. godine njihov udio morao iznositi 100%.

Glavni pokretač tog trenda bit će, kaže de Meo, maleni električni automobili, kakve će si više građana moći priuštiti. Kao primjere ističe skori dolazak Renaulta 5, nedavno najavljenog Twinga, a potom i jeftinijih modela iz ponude Volkswagena i Citroena. Ti će automobili imati manje i jeftinije baterije, često LFP tehnologije, a neki od njih koštat će i manje od 20.000 eura. “Nije uopće upitno hoćemo li se dekarbonizirati. Mi u to ulažemo milijarde, mnogo više od bilo kojeg drugog sektora”, poručio je.

ACEA je iznijela i svoje preporuke za osnaženje europske autoindustrije. One uključuju prihvaćanje niza pravila za “ozelenjivanje” dobavnog lanca, smanjenje regulatornih zahtjeva koji poskupljuju proizvodnju, kao i poticanje europske proizvodnje – sve kako bi Europa postala konkurentnija sve većoj i jeftinijoj kineskoj konkurenciji. Istodobno se mora ulagati i u infrastrukturu – točnije, ubrzati izgradnju novih punionica za električna vozila za čak 7 do 10 puta.

