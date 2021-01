Nastavno na imenovanje modela Kodiaq, Karoq i Kamiq, sljedeći SUV iz Škode bit će nazvan Kushaq. Riječ je o vozilu namijenjenome prije svega indijskom tržištu i zasnovanome na modularnoj platformi Volkswagen grupe MQB

U sklopu svojeg projekta India 2.0, Škoda je najavila pokretanje proizvodnje novoga modela SUV-a, primarno namijenjenoga tom tržištu. Imenovanje modernih modela iz Škodine game s početnim slovom K i posljednjim Q, ovaj će model, nakon naziva kao što su Kodiaq, Karoq i Kamiq, dobiti ime – Kushaq. Dodatno, ova riječ na sanskrtu znači kralj ili vladar, pa je i na taj način ovo vozilo prilagođeno indijskim kupcima.

Bit će to SUV srednje veličine, baziran na modularnoj platformi MQB-A0-IN Volkswagen grupe, a detalji su i dalje šturi. Škoda je objavila tek “teaser” fotografiju na kojoj se ocrtavaju moderne linije ovog gradskog SUV-a, za koji premijeru obećavaju u ožujku ove godine. Već su otvorili i knjigu narudžbi gdje kupci mogu predbilježiti svoj interes za novu Škodu Kushaq.

Koncept smo već vidjeli

Ovaj model zasnovan je na Škodinom konceptu Vision In, predstavljenom u New Delhiju krajem 2019. godine (na naslovnoj slici). Ako ćemo suditi prema tome, Kushaq će biti pokretan turbo benzinskim motorom snage 148 KS i 250 Nm okretnog momenta. Najviša brzina trebala bi mu biti 195 km/h uz ubrzanje od nule do 100 km/h za 8,7 sekundi.

Iz Škode poručuju kako će Kushaq objedinjavati dosadašnje karakteristike njihovih vozila kao što su prepoznatljiv dizajn, udobnost i sigurnost, kao i vrlo visoku vrijednost za novac “kakvu zahtijevaju sofisticirani indijski kupci”. Osim u Indiji, ovaj bi se SUV mogao kasnije pojaviti i na još nekoliko tržišta u razvoju. Kad je riječ o cijeni, ona bi se mogla kretati oko 16.000 američkih dolara.