Škoda ovoga tjedna slavi 70 godina od početka masovne proizvodnje svojeg prvog modernog modela, Škoda 1200 Sedan, koji je karakterizirala potpuno čelična karoserija aerodinamičnog oblika

Škoda 1200 Sedan prvi je moderni, čelični automobil ovog, nekada čehoslovačkog, proizvođača automobila, koji je ušao u serijsku proizvodnju. Bilo je to prije 70 godina, 11. srpnja 1952. godine, na proizvodnoj liniji u mjestu Mladá Boleslav. Ovaj automobil karakterizirala je potpuno čelična karoserija s integriranim blatobranima. Bio je to velik tehnički napredak za to doba, koji je otvorio put ka masovnoj proizvodnji, unaprijedio pasivnu sigurnost putnika, povećao dostupni prostor u kabini te smanjio ukupnu masu vozila.

Radnici koji su prije 1952. godine izrađivali drvene šasije za Škodina vozila, nakon ove su transformacije preusmjereni na izradu transportnih drvenih kutija u kojima se 1200 Sedan izvozio na druga tržišta. Novi model donio je napredak u tehnologiji, ali i aerodinamici, pa je ovaj automobil bio jedan od prvih u toj zemlji koji je prošao testiranja u zračnom tunelu, kako bi bio optimiziran za visoke brzine i manju potrošnju goriva. Dodatno, ovakvo testiranje omogućilo je i tišu vožnju te održanje karoserije čišćom za vrijeme vožnje.

Ako se pitate kakve su bile performanse ovog naprednog obiteljskog automobila, evo odgovora. Škoda 1200 Sedan tada je mogla razviti do 105 km/h i trošila je oko 10 litara goriva na 100 kilometara. Masa praznog vozila iznosila je 1.050 kg.

Josef Velebný, voditelj dizajna karoserije, s umanjenim modelima Tudora i Sedana

Ispitivanja u zračnom tunelu promjera 1,8 metara provodila su se na drvenim maketama automobila, u omjerima 1:5 i 1:10. Taj zračni tunel bio je u posjedu Instituta za istraživanje i razvoj avijacije u Pragu. Prvi Škodini modeli koji su se tamo testirali bili su 101/1102 Tudor, no model 1200 bio je glavni fokus.