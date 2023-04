Zanimljivu sigurnosnu inovaciju predstavili su u Škodi. Suradnjom tehnologije, autonomnog robota i pametnog automobila, pješaci bi u prometu trebali biti zaštićeniji

Unutar projekta urbane mobilnosti, Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), nastala je Škodina inovacija, koja objedinjuje nekoliko modernih tehnologija u svrhe zaštite pješaka u prometu. Prema ovom konceptu, u blizini raskrižja mogli bi operirati maleni autonomni roboti, zapravo mobilni semafori, koji bi zaustavljali promet, kako bi pješaci mogli na siguran način prijeći cestu. Senzori na njima otkrivali bi prisutnost i automobila i pješaka, pa bi svojim signalima regulirali promet.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

No, zanimljivijom nam se čini druga inovacija, koja se oslanja na sličnu tehnologiju, ali se ugrađuje izravno u automobile. Prema prikazanome, bio bi to semafor, tj. višebojni LED zaslon postavljen na prednju masku automobila. On bi mogao prikazivati informacije, pomične grafike i druge upute pješacima, u ovisnosti o prometnoj situaciji.

Tako bi, primjerice, semafor s neke futurističke Škode mogao, pri nailasku na zebru, zasvijetliti zeleno i pokazati pješacima da automobil usporava, tj. signalizirati im da je sigurno prijeći cestu. U slučaju da automobil kreće, ili pak nema namjeru (ili mogućnost) zaustaviti se, emitirao bi crveni znak, koji bi pješacima dao do znanja da nipošto ne istupaju na kolnik.

Simboli i grafike mogu biti razni, programabilni te prilagođeni prometnim situacijama. Tehnologije povezivosti pametnih automobila s klasičnim ili robotskim semaforima na ove bi načine mogle pridonijeti većoj sigurnosti u prometu, pogotovo u nadolazećoj eri (polu)autonomnih vozila. Škodine su inovacije već testirane u ograničenom opsegu u Italiji i Sloveniji, a dovrše li se testiranja i razvoj sljedeće godine, do 2025. bismo ih mogli početi viđati na cestama.