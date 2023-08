Autonomni taksiji postat će sve češći prizor na ulicama San Francisca, a vjerojatno potom i ostalih velikih gradova u SAD-u i diljem svijeta. Nedavno su Waymo i Cruise dobili dozvole za neograničeno pružanje usluga autonomnog prijevoza putnika vozilima bez vozača, pa se očekuje kako će deseci tisuća ljudi uskoro htjeti iskušati novo iskustvo. Međutim, među tolikim se “običnim” korisnicima uvijek nađu i oni koji bi željeli iskušati i neka druga, nepredviđena, iskustva.

Lokalni mediji prenose ispovijesti nekolicine ljudi o tome kako su se već upuštali u intimne odnose tijekom vožnje, neki i više puta. “Tamo nema nikoga da vam kaže kako to ne možete činiti”, priča jedan avanturist, koji je najmanje šest puta imao bliske spolne susrete različitih oblika u Cruiseovim robotaksijima na ulicama San Francisca. One koji su takvo što pokušavali nisu spriječili ni pogledi prolaznika, niti činjenica da u svim robotaksijima postoje sigurnosne nadzorne kamere. Širenjem mreže autonomnih vozila takve će priče postati sve češće, a Waymo i Cruise za sada ne planiraju eksplicitno zabranjivati eksplicitne aktivnosti u svojim vozilima.

Druga priča stigla je početkom ovoga tjedna, a ponovno je vezana uz Cruise i San Francisco. Primijećeno je kako je desetak njihovih autonomnih taksija načinilo oveći prometni zastoj. Svemu su kumovale zatvorene prometnice uslijed održavanja uličnog festivala, a sustavi za vožnju bez vozača u toj se situaciji nisu najbolje snašli.

A driverless car got stuck in wet concrete after it drove into a paving project in San Francisco on Tuesday.

“I was kind of pleased because it illustrated how creepy and weird the whole thing is to me,” said a resident who took a photo of the car.https://t.co/hfvAEW03Hy

— The New York Times (@nytimes) August 17, 2023