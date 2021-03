Prvi čovjek VW grupe Herbert Diess na konferenciji za medije pojasnio je kako bi moglo izgledati izdvajanje Bugattija i neka buduća suradnja te marke s Rimac Automobilima

Već se mjesecima neslužbeno nagađa o tome kako će Rimac Automobili preuzeti Bugatti, odnosno kako bi Volkswagen mogao restrukturirati poslovanje cijelog koncerna tako da spoji Rimac, Porsche i Bugatti u jednu cjelinu koja bi proizvodila superautomobile. Sada je prvi puta o tome došla i službena potvrda, i to od samog čelnika Volkswagen grupe, Herberta Diessa.

On je u razgovoru prilikom godišnje konferencije za medije VW-a objasnio sudbinu ove reorganizacije. Trenutačno je Bugatti, naime, u fazi prelaska pod kapu Porschea, koji će postati njegova krovna kompanija. Porsche je istodobno povećao udio u Rimac Automobilima s 15,5% na 24%, o čemu ste mogli čitati proteklih dana. Oba poteza idu u istom smjeru, a to je stvaranje zasebne jedinice specijalizirane za napredne tehnologije i superautomobile koja bi koristila sinergijski učinak svih uključenih.

Nema prodaje Bugattija

Nakon pripajanja Bugattija Porscheu, i to u obliku partnerstva, pristupit će se razgovorima s Rimcem, o čemu će također brinuti Porsche, kaže Diess, i potvrđuje da VW grupa nije imala plan “prodati Bugatti Rimcu”.

Umjesto toga, odgovornost za Bugatti bit će prebačena na Porsche, koji bi potom mogao s Rimcem osnovati zajedničku tvrtku (joint venture), u kojoj će Porsche imati manjinski udio. Ta zajednička kompanija mogla bi uključivati i Bugatti, pa bi tako Rimac Automobili i Bugatti mogli biti spojeni.

Otprilike to su bila i očekivanja kada se informacija o pripajanju Bugattija Rimac Automobilima prvi puta pojavila, a sada je ona prvi puta i službeno potvrđena. Razmjena vlasničkih udjela, prebacivanje kontrole na Porsche i potom stvaranje nove zajedničke kompanije – to je ono što ćemo vidjeti ako se realizira Diessov plan. Još ništa nije potvrđeno niti dogovoreno, ali sada barem znamo da je to smjer u kojem će se razvijati Volkswagenov odjel za superautomobile i moderna sportska električna vozila.