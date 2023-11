Dok je tehnološki svijet protekloga vikenda gledao što se događa u OpenAI-u, koji razvija umjetnu inteligenciju i sustave poput ChatGPT-a, u jednom drugom tehnološkom sektoru, također povezanome s vrhunskom AI tehnologijom, također se događa smjena na vrhu. Kyle Vogt, dosadašnji CEO i suosnivač kompanije za autonomnu vožnju Cruise, preko noći je dao ostavku na tu funkciju.

Problemi su za Cruise počeli nizom nezgoda i situacija u kojima su se njihova vozila bez vozača našla u San Franciscu, a sve je rezultiralo oduzimanjem tek nedavno dodijeljene dozvole za obavljanje autonomnih vožnji u tom gradu. Nedavno je Cruise tako s ulica povukao cijelu flotu robotaksija, čak i one koji su smjeli voziti s pričuvnim vozačem u njima. Dobrovoljna suspenzija rada trebala je rezultirati unaprjeđenjem sustava, posebice u domeni sigurnosti. Ona još uvijek traje, a za sada nije poznato kada bi se Cruiseovi robotaksiji ponovno mogli naći na ulicama.

Today I resigned from my position as CEO of Cruise. (1/5)

— Kyle Vogt (@kvogt) November 20, 2023