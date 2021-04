Sébastien Ogier i Julien Ingrassia ušli su u povijest dramatičnom pobjedom u samom finišu na Croatia Rallyju koji se po prvi put vozio u sustavu FIA Svjetskog prvenstva u reliju

U dramatičnom finišu Wolf Power Stagea, Toyotina posada pobijedila je svoje momčadske kolege Elfyna Evansa i Scotta Martina za samo 0,6 sekundi, dok su Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe u Hyundaiju zaostali 8,1 sekundu iza pobjednika nakon tri dana spektakularne akcije na cestama u impresivnom krajoliku Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Nakon uzbudljivog završetka prvog Croatia Rallyja u Kumrovcu su dodijeljeni pehari u svim kategorijama. Pobjedničkoj posadi Ogier/Ingrassia pehar je dodijelio predsjednik FIA-e, Jean Todt, drugoplasiranoj momčadi Evans/Martin pehar je uručila Ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac, a trećoj najbržoj posadi Neuville/Wydaeghe pehar je dodijelio predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza, Davorin Štetner. Pehare u ostalim kategorijama dodijelili su Zrinko Gregurek, član svjetskog automobilističkog vijeća, Tomislav Družak, državni tajnik Ministarstva turizma, Krešimir Šamija, ravnatelj Uprave za sport pri Ministarstvu turizma i sporta, Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije, načelnik Općine Kumrovec, Robert Šplajt, te predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja Daniel Šaškin.

Unatoč oštećenjima na desnoj strani Yaris WRC-a nakon manje prometne nezgode na putu za 17. brzinac, posada Ogier/Ingrassia ostala je u konkurenciji za pobjedu započevši Wolf Power Stage s 3,9 sekunde iza Evansa i Martina. Iako je francuska posada napravila manju pogrešku, bili su najbrži na posljednjem brzinskom ispitu i preskočili Evansa i Martina. Činilo se da su Britanci sigurni pobjednici sve do trenutka kad su desnom stranom široko otklizali tik pred cilj. Razlog otklizavanja bio je prebrzi ulazak u zavoj tijekom uspinjanja na uzbrdicu, a izgubljeno vrijeme značilo je i gubitak pobjede. Evans i Martin su Power Stage završili 4,5 sekundi sporije od Ogiera i Ingrassije, te 0,6 sekundi u ukupnom poretku.

„Čini se da je stvarno sve bilo blizu do nekoliko posljednjih metara“ , rekao je Ogier, koji se na vrhu poretka WRC-a sada nalazi s osam bodova prednosti. “Možda nam je posljednja pogreška Elfyna donijela pobjedu, ali tijekom vikenda je cijela momčad napravila nevjerojatan posao. Naravno, emocije su nam sada došle do izražaja, a ovaj vikend je za nas bio poput ludog tobogana zbog puknute gume i problema ujutro. Da budem iskren, bilo mi je drago ostati u utrci. Zbog emocija se i bavimo relijem. Čestitao sam Elfynu jer je i on obavio nevjerojatan posao. Završilo je jako blizu, ali pobjednik može biti samo jedan. Bilo je blizu cijeli vikend, ali jako sam sretan zbog cijele momčadi. Toyota tim je bio nevjerojatan ovog vikenda i ova je pobjeda za njih, osvojili smo puno bodova, a automobil je nevjerojatan. Čestitke svima.“

Nakon završetka utrke Evans je rekao: „U tom zadnjem zavoju sam se previše opustio i potpuno promašio skretanje. Sigurno nismo sve tamo izgubili, ali jednu sekundu sigurno jesmo. Šteta, borba je cijeli vikend bila sjajna i skidam kapu Sebu za taj posljednji brzinac. Možda će idući put biti moj.“

Nakon završetka Croatia Rallyja i borbe za povratak nakon subotnjih brzinaca, Neuville je rekao: “Išao sam najbrže što mogu, ali sam previdio raskrižje na brzincu i izgubio tri sekunde. No, pokušali smo, dali smo sve od sebe. Cijelo vrijeme sam automobil držao na gornjoj granici mogućnosti, pokušavao sam uživati, što smo očito i učinili. Martijn je dobro odradio dobar posao, suvozačima nije bilo lako. Ali sretni smo što smo ovdje.“

Ott Tänak i Martin Järveoja su završili četvrti u Hyundaiju, jedno mjesto ispred Adriena Fourmauxa i Renauda Jamoula u M-Sport Ford Fiesti WRC.

Bio je to izvanredan rezultat za Francuza Fourmauxa, koji se prvi put natjecao u elitnoj WRC klasi u svojoj četvrtoj sezoni u karijeri. „Zaista sam sretan nakon ovog vikenda, ali pomalo razočaran zbog toga što je reli gotov“, rekao je Fourmaux. “Jednostavno, bilo je savršeno, mogu samo reći hvala M-Sportu i Red Bullu na svim prilikama, a i FFSA-i koja i dalje vjeruje u mene nakon četiri godine. Nevjerojatan vikend je iza nas. Mislim da smo na nekim brzinskim ispitima imali nevjerojatan ritam.“

Posada Katsuta/Barritt, koja je u subotu pobijedila na dva brzinska ispita, zauzela je šesto mjesto na trećem natjecanju WRC-a, a slijede ih Gus Greensmith i Chris Patterson, koje je usporio problem s hidrauličkim sustavom, a nije pomogao ni kvar kočnice tijekom jutarnjih brzinaca.

Craig Breen i Paul Nagle, koji su završili osmi, ispravili su loše nastupe na Croatia Rallyju drugim najbržim vremenom na Wolf Power Stageu. „Jučerašnje jutro je bilo veliko razočaranje, nakon svega 100 metara dan je za nas bio gotov“, rekao je Breen. “Bilo je teško dati sve od sebe na tim škakljivim brzincima, ali u redu, uživao sam i puno naučio. Nadam se da će nam ovo natjecanje dati puno materijala za razmišljanje i da ćemo se ubrzo vratiti u WRC automobil.„

Østberg/Eriksen pobjedom započinju obranu WRC2 naslova

Mads Østberg i Torstein Eriksen prevladali su probleme s kočenjem u svom Citroënu C3 Rally2 osvojivši pobjedu u WRC2 klasi ispred posade Suninen/Markkula kao deveti u ukupnom poretku. Nikolay Gryazin i Konstantin Aleksandrov bili su u borbi za postolje, ali su izletjeli na 19. brzinskom ispitu.

„Bio je to jedan od najgorih dana koje sam imao u reli automobilu“, rekao je Østberg. “Imati dan kao danas bez kočnica. Ne mogu vjerovati da sam na kraju. Toliko puta nisam mogao zaustaviti automobil, već sam se jednostavno morao kotrljati i biti jako oprezan. Nemam pojma zašto imamo ovaj problem, ali na to ćemo sada morati zaboraviti. Pobijedili smo u prvom reliju ove godine i naravno da smo jako sretni zbog toga.“

Kajetan Kajetanowicz i Jon Armstrong odnijeli su pobjede u WRC3 i Junior WRC kategorijama.